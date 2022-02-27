نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستجعل بلع الثوم على الريق عادة صباحية محببة إلى قلبك ﻻ تنقطع بعد أن تعرف أسرار القوة العلاجية لهذا الدواء الطبيعى في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد تناول الثوم على الريق، للثوم دور هام في مكافحة الأمراض، كما أنه يخلص الجسم من السميات، ولقد أثبتت الدراسات أن تناول الثوم صباحًا على معدة فارغة على الريق له العديد من الفوائد، نتناول في هذه المقالة بعض من فوائد الثوم على الريق.

الثروة العلاجية فى الثوم

الثوم غنى جدآ بعناصركيميائية طبيعية مثل فيتامين ج والكبريت وفيتامين ب6 والماغنيسيوم والسيلينيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، إجتماع كل هذه العناصر داخل فص ثوم واحد يجعله مضاد قوى للعدوى الفطرية والجراثيم والفيروسات ولهذا السبب فإن الثوم مكون أساسى و رئيسى فى كثير من الصناعات الدوائية كما أن فصوصه تستخدم بشكل طبيعى فى الوقاية من اﻷمراض وعلاج كثير من اﻷمراض

الثوم وضغط الدم

يستخدم الثوم أيضًا في خفض ضغط الدم ومن ثم يحمي من الأمراض القلبية والدماغية، وذلك ﻷن الثوم يحدث توازن بين الكوليسترول المفيد مع الكوليتسرول الضار في الدم، ويقلل الثوم من احتمال الإصابة بالخرف والزهايمر، ويرجع هذا إلى احتواءه على مواد مضادة للتأكسد،

الثوم وصحة الشرايين

خطورة إنسداد الشرايين تكمن فى عدم وصول الدم إلى اﻷنسجة الحية وأعضاء الجسم المختلفة مما يهدد بأمراض قلبية و دماغية خطيرة جدآ أشهرها السكتة الدماغية و السكتة القلبية و ﻷن الثوم غنى بمادة أكسيد النيتريك وبتركيز طبيعى هو المناسب لجسم اﻹنسان فإن الثوم يذيب الجلطات الدموية و يوسع اﻷوعية الدموية من شرايين و أوردة وشعيرات دموية، الثوم أساسى لصيانة الدورة الدموية فى جسم اﻹنسان

فوائد الثوم للرياضيين

الثوم يعزز الأداء البدني فقد استخدم منذ القدم لتقليل الإجهاد، وزيادة طاقة العمّال للعمل أكثر، كما أن الرياضيين اليونانيين القدامى كانوا يتناولونه، فيساعدهم في تحسين أدائهم الرياضي، كما يعمل على تقوية عضلات الجسم.

الثوم يخلص الجسم من السميات حيث احتوائه على مركّبات كبريتية تقلّل من الإصابة بما يسمى تلف الأعضاء الذي يأتي من سُميّة المعادن الثقيلة.

الثوم والسرطان

الثوم غنى بمضادات اﻷكسدة التى تقوى الجهاز المناعى للإنسان، حضور مضادات اﻷكسدة داخل جسم بشرى جهازه المناعى قوى يجعل هذا الجسم مقاوم قوى لسرطانات عديدة منها سرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان المعدة