صبغ الشعر طبيعياً باللون الزيتوني الجذاب في المنزل بدون مواد كيميائية

صبغ الشعر طبيعياً باللون الزيتوني، النساء تحب أن تفعل الأمور التي تعكس شخصياتها المعاصرة، ومنها صبغ الشعر بألوان جذابة كل فترة ولكنها تفضل دائماً أن تحصل على اللون المطلوب من خلال استخدام مواد طبيعية لكي تحافظ على شعرها وتحميه من التلف، حيث أن الصبغات الطبيعية تعد الأكثر أماناً على الشعر بدلاً من الصبغات الكيميائية الضارة التي تضر الشعر وتتسبب في تلفه، ولهذا سوف نذكر لكم خلال المقال طريقة صبغ الشعر بلون زيتي جذاب.

صبغ الشعر طبيعياً باللون الزيتوني

اللون الزيتي من الألوان الجذابة التي تواكب العصر وتتناسب مع الكثير من الموضة، وهذا اللون مناسب بشكل كبير مع أصحاب البشرة البيضاء، ويجعلهم أكثر تألق ولهذا نعرض لكم المكونات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للحصول على اللون الزيتي، بالإضافة إلى خطوات تحضير الصبغة وطريقة الاستخدام.

المكونات

نصف كوب خل.

عسل نحل.

ملعقة كبيرة قهوة.

ملعقتان زيت زيتون.

فازلين.

ملعقة عصير ليمون.

فرشاة.

قفازات.

طريقة تحضير الصبغة

احضري إناء بلاستيك وضعي فيه الخل وعسل النحل والقهوة وزيت الزيتون.

اخلطي المكونات جيداً، ثم اتركيها لمدة ثلاث ساعات حتي تختمر.

ضيفي ملعقة عصير الليمون ثم اخلطي المكونات مرة أخرى.

قسمي شعرك إلى أقسام، ثم ضعي علي الجبين والرقبة وعلى الأذن فازلين.

ارتدي القفازات وابدي بتوزيع الصبغة على الشعر باستخدام الفرشاة.

يفضل ترك الصبغة لمدة ساعتين، ثم اشطفي شعرك بماء فاتر.

يمكنك استخدام وصفة طبيعية أخري تساعدك على بقاء الصبغة أطول فترة

المكونات

ملعقة كبيرة زيت السمسم

مقدار ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة زيت زيتون.

مقدار ملعقة بسلم.

طريقة التحضير

اخلطي زيت السمسم وزيت الزيتون والمايونيز والبلسم معاً.

ثم ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين مع وضع فوطة دافئة.

ثم اشطفي شعرك بماء فاتر دائماً، ولا يفضل استخدام الماء الساخن، كما يفضل عدم استخدام الشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية تتسبب في إزالة الصبغة من الشعر.

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