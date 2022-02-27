نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوري بشرتك.. ماسك البطاطس للهالات السوداء والبقع والكلف ستتمني لو عرفتيه منذ زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البطاطس للهالات السوداء حيث أن هناك مشكلة ظهرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة عند السيدات تحديدا وهي الهالات السوداء، حيث نتعرف اليوم على ماسك البطاطس للهالات للتخلص منها نهائيا، لما لها من منظر غير لائق وغير مستحب يوحي بإرهاق الشخص، فقد احتلت الوصفات الطبيعية المرتبة الأولى كحل للعديد من المشاكل الصحية والخاصة بالشعر والجسم والبشرة.

ماسك البطاطس للهالات السوداء

عليك عمل روتين يومي خاص بك للبشرة، للتخلص من كافة الشوائب العالقة بها والقضاء على الهالات التي قد تظهر لعدم التغذية السليمة وعدم النوم بكمية كافية، ويمكن عمل ماسكات من البطاطس وهو مكون موجود في كل بيت للمساعدة في التخلص من الهالات المزعجة، حيث يتم استخدامها كما يلي:

ابشري حبة بطاطس كاملة بواسطة المبشرة اليدوية. اعصريها للحصول على مستخلص البطاطس أو عصير البطاطس. ضعي في الخلاط الكهربائي ثمرة خيار مقطعة شرائح وقومي بتشغيل الخلاط لفرمها. ضعي مستخلص البطاطس مع الخيار ويتم خلطهم معا ثم وضعهما في المبرد لمدة لا تقل عن ساعتين. تغمسي قطع من القطن من الخليط السابق وضعيها على العينين لمدة 25 دقيقة. اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد. كرري وضع الماسك بواسطة القطنه أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

كمادات البطاطس للهالات

على الذين يعانون من هالات إيجاد نظام غذائي مثالي في حياتهم، لأن نقص الفيتامينات والمعادن أحد أسباب ظهورها تحت العين، ويمكن من خلال شرائح البطاطس عملت كمادات على العين بشكل يومي للقضاء عليها مع الوقت، أو يتم بشر البطاطس وعصرها ووضع العصير الناتج بالثلاجة لمدة ساعة، ثم بواسطة قطنة ويوضع على العين لمدة ثلث ساعة مع تكرار العملية يوميا للحصول على نتائج سريعة.

فوائد البطاطس للبشرة

البطاطس من العناصر الغذائية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل ج و ك وب3 والنياسين. فهي مفيدة للتناول كطعام أو استخدامها في وصفات العناية بالبشرة. لأن هذه الفيتامينات تعزز من إنتاج الكولاجين ومعالجة التصبغات وآثار الحبوب والندبات، بالإضافة إلى شد البشرة وتفتيحها وملء الخطوط الرفيعة وغيرها من الفوائد التي ليس لها حصر.

الآن حصلنا على أكثر من طريقة ماسك البطاطس للهالات السوداء ، عليكي اتباع المناسب منها وقومي بتطبيقه بشكل مستمر للحصول على عينان ذو مظهر صحي.