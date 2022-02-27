نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر السمنة.. مشروب حارق لدهون البطن سينقص من خصرك 10 سنتيمتر في شهر واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب حارق لدهون البطن، كثير من الأشخاص عندما يشعرون أن وزنهم أصبح زيادة عن وزنهم الطبيعي، يبحثون عن أكثر الأكلات التي تقلل من وزن الجسم، وتجعل الشخص يوصل إلى الوزن الصحيح يكون بالطعام المفيد الذي يكون به سعرات حرارية قليلة جدا، أو أن يشرب مشروبات تحرق الدهون تماماً، وفي فترة قليلة يكون وزن الشخص قليل، ويكون فخور بنفسه أمام كل شخص.

مشروب حارق لدهون البطن

أفضل مشروبات لحرق الدهون تلك التي تعتمد على زيادة نسبة الأيض في الجسم وتحافظ على نسبة الأنسولين في الدم، من القرفة والشاي والأخضر، واليوم سنخبركم بوصفة شديدة الفاعلية للتخلص من الدهون تماماً، ولكن يجب التأكد من عدم وجود مشكلات في المعدة واستشارة الطبيب أولاً.

أسرع مشروب لحرق دهون البطن

المكونات

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

وملعقة من الكمون الحصى.

ملعقة من القرفة.

وملعقة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من النعناع.

وملعقة من القهوة الغير محمصة وتسمى القهوة الخضراء.

زجاجة من خل التفاح العضوي.

الطريقة

في برطمان زجاجي نظيف قم بمزج المكونات السابقة الجافة وقلبها جيداً.

لإعداد المشروب كل صباح يجب تناوله قبل الأكل، عن طريق وضع ملعقة من المزيج السابق في كوب.

يتم وضع شرائح من الليمون المقطع.

يتم وضع ملعقة صغيرة من خل التفاح.

قم بصب الماء الساخن فوق الخليط السابق، وبعدها قم بالتقليب والتغطية لمدة خمس دقائق.

يمكن إضافة العسل حسب الرغبة.

قبل البدء في استخدام الوصفة يجب التأكد من عدم وجود أي مشكلات في المعدة تماماً.

نصائح لإنقاص الوزن

هرمون الجوع مرتبط ارتباط وثيق بنسبة الأنسولين في الدم، فعند تناول الحلويات أو الإفراط في تناول الكربوهيدات ستشعر سريعاً بالجوع، لذا تناول وجبات معتدلة وابتعد عن كل الأكلات التي تسبب ارتفاع الأنسولين، مما سيقلل الشهية للطعام، ولابد من شرب كمية كافية من المياه لا تقل عن 3 لتر.

في هذه المقالة تحدثنا عن مشروب حارق لدهون البطن، وتحدثنا أيضاً عن أفضل المشروبات لحرق الدهون ومنها الشاي الأخضر والقهوة والمياه وخل التفاح، وتحدثنا أيضاً عن الأكلات التي يجب أن يأكلها الشخص حتى يقل وزنه، وتحدثنا أيضاً عن نصائح لتقليل وزن الجسم، حتى بكون الشخص راضي عن نفسه وجسمه ويكون وزنه مثالي ويقي نفسه من الأمراض.