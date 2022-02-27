طريقة عمل كيكة البسبوسة الذهبية اللذيذة في المنزل

كيكة البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية الشهيرة في أنحاء الشرق الأوسط؛ فهي من أنواع الكيك المفضلة لدى الكثير، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك لكونها خفيفة وهشة وتعتبر وجبة إفطار خفيفة، ويمكنك تناولها في فترة المساء مع كوب من الشاي، وتحتوي أيضا على عناصر غذائيّة مفيدة للجسم، كما تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها في المنزل، ولذلك قد أعددنا هذا المقال خصيصا لنقدم فيه الطريقة البسيطة لعمل هذه الحلوى بمنتهي السرعة.

مكونات عمل كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن في السطور القادمة يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة بطريقة سهلة جدا، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 كوب من دقيق السميد.

كوب من جوز الهند.

ربع كيلو من القشطة.

عدد 2 بيضة.

كيس من البيكنج بودر.

2 كوب من اللبن الزبادي.

كوب من السكر.

كيس من الفانيليا.

كوب كبير من الشربات.

طريقة التحضير

يمكنا عمل كيكة البسبوسة في أقل وقت ممكن وبطريقة سهلة جداً ولا تستهلك كثيرا من الوقت، وكل هذا ما نعرفه من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق بعد ان يتم نخلة جيدا للتخلص من الأتربة والرواسب العالقة به، ونضع معه البيكنج بودر وجوز الهند ثم تقلب المكونات حتى تتجانس جيدا.

ثم بعد ذلك نضيف البيض والقشطة والفانيليا والسكر واللبن الزبادي مع الاستمرار في التقليب جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالزيت من جميع الجوانب ونضع بها الخليط.

ندخل الصينية الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، وذلك حتى يصل لونها إلى اللون الذهبي.

بعد مرور الوقت يتم إخراج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات فور خروجها، ونضع عليها رشة من جوز الهند.

تقطع قطع على حسب الرغبة بعد أن تبرد مع كوب من الشاي أو العصير.

طريقة عمل الشربات