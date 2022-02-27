للحصول على بياض الثلج اعملي كريم سحري لتبييض المناطق الحساسة بشكل فوري

يعد كريم التفتيح السحري بالكركم من الكريمات الأقوى في تفتيح المناطق الحساسة حيث يعطي نتيجة رائعة ومبهرة، كما أن هناك كثير من الفتيات والسيدات تعاني من اسمرار هذه المناطق لذلك يبحثن عن طرق طبيعية تعمل على تفتيح هذه المناطق بعيداً عن المواد الكيماوية التي تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل، كما انه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الكركم والليمون ومكونات آخرى، ويعرف عن الليمون بفوائده السحرية للبشرة حيث يعد أقوى مقشر طبيعي يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة ويعمل على تفتيحها بشكل فوري، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم سحري لتبييض المناطق الحساسة في المنزل.

مكونات عمل كريم سحري للتبييض

يتكون كريم التفتيح السحري للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الزبادي.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من معجون الأرز.

كمية قليلة من الكركم.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم سحري لتبييض المناطق الحساسة يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الزبادي مع ملعقة كبيرة من الكركم ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الزبادي إلى الخليط مع التقليب ثم نضيف عليها عصير الليمون ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذا الكريم هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-