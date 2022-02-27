بمكونات سهلة وبسيطة اعملي البقسماط في البيت بطعم شهي وجنان مثل محلات المخبوزات

طريقة عمل البقسماط، البقسماط من اشهر أنواع أنواع المخبوزات المعروفة في البيت المصري، حيث يمتاز بطعمه اللذيذ، كما أن هناك بعض الأشخاص يفضلون تناوله على الصباح كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي بلبن أو الجبن، كما أنه يعتبر من الوجبات الخفيفة التي يفضلونها الأطفال، ويتميز البقسماط بمكوناته البسيطة الموجودة في كل بيت، وسوف نعرض فى هذا المقال عن وصفه تحضير البقسماط في البيت بكل سهولة.

وصفة طريقة عمل البقسماط بالسمسم

يعتبر البقسماط مفيد في حالات سوء الهضم لكونه خفيف على المعدة، فهو يمتاز بسهولة امتصاصه، كما أنه يعطى الجسم الطاقة اللازمة، ويعتبر البقسماط نوع من أنواع السناكس التي يفضلونها الصغار والكبار ويتناولونها بين الوجبات لسهولته في الهضم، ويمكن تحضيره بمنتهى السهولة بالسمسم أو حبه البركة أو ساده لكى الاختيار في تحضيره كما ترغبين، كما أنه خطوات تحضيره سهلة وبسيطة ومكوناته متوفره في كل بيت، فلا داعى من شراءه من الأفران، حفاظاً على صحة أسرتنا وأن نحضره في المنزل بكل سهولة.

المكونات

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة خميرة.

بيضتين.

معلقة صغيرة سكر.

ربع كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح.

سمسم.

كوب ماء دافىء للعجن.

طريقة تحضير وصفه البقسماط بالسمسم

نحضر كوب ونقوم بتذويب الخميرة بماء دافئ قبل البدء بالوصفة وتركها لمده عشر دقائق.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والسكر والزيت والملح والبيض.

نقوم بخلط الخميره مع الماء الدافئ ونقوم بخلطها مع باقي المكونات ونخلطهم جيداً، ثم نضع الماء تدريجياً ونعجن يدوياً حتى تصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر.

تشكل العجينة على شكل عيدان البقسماط أو بالشكل التي ترغبين به، ثم ندهن الوجه بالبيض واللبن، ونضع من فوقها السمسم، ثم نضعها في صينيه مدهونه بالزيت.

نترك البقسماط بعد تشكيله عشر دقائق قبل دخوله الفرن.

نضع صينيه البقسماط في الفرن على درجة حرارة 180ونتركها حتى يصبح لونه ذهبي.

يخرج من الفرن.

عند خروج البقسماط من الفرن نتركه يبرد.

من الممكن أن نحضر البقسماط بحبه البركة، نقوم بوضع حبه البركة من فوق البقسماط ونقوم بنفس خطوات البقسماط بالسمسم.

طريقة عمل البقسماط

البقسماط المقرمش من المخبوزات الخفيفة التي يتم تناولها أثناء وجبة الإفطار بجانب كوب شاي أو فنجان قهوة، وهذا لأنها خفيفة ولها مذاق مميز ومقرمش، وبها عناصر غذائية أيضاً بجانب طعمها المميز ويفضل تناولها بالسمسم للحصول على الفوائد الموجودة به، وبكل سهولة يمكن تحضير البقسماط المقرمش في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة.