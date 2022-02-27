نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من اللبن اعملي الجبنة الشيدر في البيت بطعم رائع لكي ولأولادك في المقال التالي
تعد الجبنة الشيدر من المقبلات الشهية التي يعشقها وبقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها في البيت بطعم رائع ومميز أحلى من الجاهز، كما انها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبن المثلثات واللبن والنشا ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وهي مفيدة لصحة الأطفال، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الجبنة الشيدر الشهية في البيت.
مقادير عمل الجبنة الشيدر
تحتوي الجبنة الشيدر على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ قطع من الجبنة المثلثات.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ٤ ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب إلا ربع من الماء.
- ٤ حبات من صفار البيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء مغلي.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الجبنة الشيدر الشهية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزيت مع الماء باستخدام المضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى نحصل على خليط أبيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة صفار البيض على الخليط مع الخلط حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والملح مع الخلط، ثم نضيف النشا مع التقليب حتى يذوب النشا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن البودرة إلى الخليط حتى يذوب اللبن، ثم نقوم بإضافة الجبنة المثلثات مع الضرب حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بتصفية الخليط جيداً مع وضع الخليط في وعاء نظيف، ثم نقوم بعمل حمام مائي بوضع الوعاء في إناء به ماء ساخن على النار لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيقة.
- بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونتركه ليبرد ثم نغلقها جيداً، ثم نضع الجبنة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ليلة كاملة.
- ثم نخرجها وتصبح جاهزة للاستخدام، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق جبنة شيدر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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