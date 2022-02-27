بكوب من الدقيق اعملي شيتوس بالجبنة بمكونات بسيطة من بيتك لكي ولأولادك

يعد الشيتوس بالجبنة من المقرمشات التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبن والدقيق والنشا، كما أن هناك الكثير من الأمهات الآتي لا ترغبن بشراء منتجات من الخارج لأولادها، كما أن هذا النوع من المقرمشات من الأكلات المفضلة لدى كثير كن الأطفال، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شيتوس بالجبنة بطعم رائع ومقرمش في البيت.

مقادير عمل شيتوس بالجبنة

يحتوي الشيتوس بالجبنة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

كوب من الدقيق المطحون.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت للقلي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ماء حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شيتوس بالجبنة في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-