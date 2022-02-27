أسرار عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل لأطفالك بطعم مقرمش لذيذ

تعتبر وصفة بسكويت العشر دقائق من أخف وأسهل أنواع وصفات البسكوت التي يمكن تحضيرها في عدة دقائق معدودة، كما أنها تناسبك بشكل اقتصادي كبير ولا تتطلب الكثير منك فهي سريعة وسهلة التحضير، كما أنها من ضمن الوصفات التي تبحث الكثيرات عنها حتى تقوم بتحضيرها لأطفالها فهم من محبي المقرمشات بشكل كبير، ولذا سنقدم لكم طريقة عمل البسكوت بشكل سلس وسهل وبدون أي صعوبات وسنوضح لكي بعض النصائح التي قد تساعدك على عمل البسكوت بصورة رائعة ومرضية لكي ولأطفالك.

مكونات بسكويت العشر دقائق

كوبان الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوبان من الزبدة أو الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد اثنين من البيض.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

قومي بوضع الدقيق، والبيكنج بودر، وملعقة صغيرة من الملح في وعاء ويتم خلطهم بشكل جيد.

ثم قومي بوضع الزبدة في الخلاط الكهربائي وضعي عليها البيض والفانيليا واخلطيهم جيدا.

وبعد ثواني ضعي كوب من الحليب واستمري في الخلط حتى يمتزج الخليط.

قومي بوضع الخليط الأول في الخلاط الكهربائي بشكل متدرج واستمري في الخلط بالخلاط حتي ينتهي الكمية ويصبح الخليط متماسك وناعم وإذا تطلب الأمر وأصبح سائل قومي بوضع دقيق ولكن بشكل متدرج حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.

أخرجي العجينة من الخلاط الكهربائي وضعيها تستريح لمدة ساعة.

وبعد مرور ساعة قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى لا تلتصق بالسطح وقومي بتقطيعها لمكعبات متساوية الحجم واحضري صينية البسكويت وضعي فيها ورق زبدة.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وبعد مرور عشر دقائق أخرجيها وتناولي أنت وأطفالك اشهي بسكويت.

لنجاح بسكويت العشر دقائق

هناك مجموعة من الأساسيات الجديدة التي وضعها بعض المتخصصين في عمل الحلويات والتي من ضمنها: