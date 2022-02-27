اصنعي أصابع السمسم بنكهة رائعة وجميل وبأبسط المكونات

أصابع السمسم ، من أشهي الحلويات التي يمكن تقديمها والاستمتاع بمذاقها الطيب، تعتبر من الحلويات الهشة الجميلة التي تحتوي على حشوة التمر المغذية والمفيدة والتي تحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي أيضاً تحتوي على النكهة الرائعة الجميلة مثل الهيل والقرفة التي تجعلها ذات رائحة طيبة ومميزة، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً ،ومن خلال خطوات سهلة وطريقة تشكيل سهلة جداً وغير متعبة، ويتميز هذا النوع من الحلويات أنه لا يحتاج إلي الكثير من الوقت ويتم تجهيزه خلال وقت قصير جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط الطرق لعمل أصابع التمر بالسمسم بخطوات بسيطة وسهلة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل أصابع السمسم

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل أصابع التمر اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

كيلو دقيق أبيض فاخر.

نصف كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1/2 كوب زبدة بحرارة الغرفة.

1/2 نصف كوب زيت نباتي.

ماء دافئ للعجن حسب احتياج الدقيق.

للحشو

نصف كيلو معجون تمر.

ملعقة كبيرة هيل مطحون.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

ربع كوب زبدة مذابة.

لدهن الوجه

بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب البارد.

للتزيين

كوب سمسم أبيض.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع السمسم خطوة بخطوة في المنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ تذاب الخميرة في نصف كوب من الماء دافئ مع ملعقة من السكر وتقلب جيداً وتترك جانب حتي تتفاعل. ثم نحضر وعاء العجان الكهربائي وينخل الدقيق جيداً مع السكر البودرة والحليب البودرة، ثم يتم تشغيل العجان علي سرعة متوسطة حتي يتم خلط المكونات جيداً. يضاف نصف كوب الزيت والزبدة ويخلط مع المكونات حتي يتشرب الدقيق الزيت والزبدة تماماً. ثم يضاف مزيج الخميرة ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء تدريجياً ونستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير ملتصقة بجوانب العجان . بعد ذلك توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتغطي بكيس بلاستيك أو فوطة نظيفة وتترك لمدة ساعة علي الأقل حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة