إعملي كيك الترايفل بالنوتيلا والفراولة الشهية والكريمة بأحلى وأسهل طريقة صحية وأفضل من محلات الحلويات

الترايفل من ألذ وأحلي أنواع الكيك والحلويات الغريبة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في كل أرجاء العالم العربي، وذلك لطعمها الرائع والمميز والذي يحبه جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن الترايفل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة والجسم، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل ولكن لا يعرفون، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة لعمل ألذ وأحلي كيك الترايفل.

طريقة عمل كيك الترايفل ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك التريفل بالفراولة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ولضمان التحكم في المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

نحضر فراولة حسب الكمية ونقطعها إلي قطع صغيرة ونضيف إليها ملعقتان سكر ونتركها مغطاه.

ثلاث بيضات.

معلقة كبيرة خل.

إثنين باكو فانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة عمل الكيكة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إليه ملعقة خل كبيرة ونضع به اثنين باكو فانيليا ونضربه بمضرب البيض جيدا، ثم نضيف إليه كوب سكر مع الاستمرار في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم نضيف إليه نصف كوب الزيت ونصف كوب الكاكاو الخام. مع الاستمرار في تقليب الخليط بالمضرب، ثم نضيف إليه كوبان الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبه جيدا بالمضرب، ثم نضيف إليه ربع كوب الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط جيدا.

ونقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

ثم نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن بعد أن تنضج ونتركها حتى تبرد.

مكونات عمل الكريمة

إثنين باكو كريم شانتيه دريم.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

معلقة كبيرة كاكاو خام حسب الرغبة.

إثنين كوب حليب سائل.

طريقة عمل الكريمة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به اثنين باكو كريم شانتيه ونضيف إليه ملعقة لبن بودرة ثم نضيف إليه ملعقة الكاكاو الخام ثم نقوم بإضافة كوبان الحليب السائل.

مكونات النوتيلا

أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل النوتيلا

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الأربع ملاعق الكاكاو ونضيف إليه كوب من السكر ونضع عليه كوب من اللبن ونخلطه جيد حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا إلي الخليط حتى يثقل الخليط.

طريقة تقديم الترايفل