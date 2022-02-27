نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الغيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
فطائر الغيمة ، تعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وسميت بهذا الاسم لها طرية وهشة ويقبل على عملها الكثير، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي تتميز بشكل رائع وشهي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الغيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر الغيمة
تتكون فطائر الغيمة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- 2 صفار بيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- نصف كوب من السكر.
مقادير لعمل الحشوة
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- كوب من الجبنة الكريمية.
- علبة صغيرة من القشطة.
- حبة كبيرة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب سكر بودره.
- كوب من مربي الفراولة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الغيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق وصفار البيض و القرفة والملح والفانيليا وكوب الحليب المذاب به الخميرة والسكر والزبدة.
- نقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة ثم نغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تخمر.
- ثم بعد ذلك تحضير وعاء ونضع به الجبنة والقشطة والبيض والفانيليا والسكر البودرة ونخلط المكونات جيداً ثم نضعها في كيس الكريمة.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة الى كرات متساوية ثم نرصها في صينية مبطنة بورق الزبدة ونحضر كعب كأس وتضغط عليها.
- ثم بعد ذلك نوزع الحشوة في الفراغات ونضع عليها ملعقة صغيرة من المربى ونكرر هذه الخطوات حتى الانتهاء من الكمية.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ثم ندخل الصينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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