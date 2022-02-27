طريقة عمل فطائر الغيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

فطائر الغيمة ، تعتبر من المعجنات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وسميت بهذا الاسم لها طرية وهشة ويقبل على عملها الكثير، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي تتميز بشكل رائع وشهي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الغيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر الغيمة

تتكون فطائر الغيمة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

2 صفار بيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

مقادير لعمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

كوب من الجبنة الكريمية.

علبة صغيرة من القشطة.

حبة كبيرة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب سكر بودره.

كوب من مربي الفراولة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الغيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-