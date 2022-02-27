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عمر شويل - جدة طريقة تحضير البقلاوة افضل الحلويات في رمضان - ثقفني
طريقة تحضير البقلاوة مميزة جدا وتختلف من شخص لآخر، كما يمكن إعدادها باستخدام أوراق الجلاش الجاهزة ويفضل يكون نوع ذا جودة، كذلك يمكن إعدادها من خلال إعداد الرقائق منزليا مكونات وخطوات سهلة واقتصادية وبوقت قليل، حيث يمكن حشوها أو تركها سادة، فضلا عن طريق التحضير سواء ملفوفة أو مستطيلة كل ذلك يمكن التغيير فيه وفقا للذوق العام من خلال نفس الوصفة، لذلك نقدم لكم طريقة إعداد البقلاوة من الألف إلى الياء عبر موقعنا في السطور التالية.
مكونات تحضير عجينة البقلاوة
- خمس كوبايات دقيق نوع فاخر.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب إلا ربع نشا ذرة.
- اثنين كوب ماء.
طريقة تحضير البقلاوة بالخطوات
- نحضر عجان كهربائي ونضع به الماء والملح، ثم ننخل الدقيق ونضيفه، ثم نسيح الزبدة على نار هادئة ونضيفها.
- يتم العجن لحين الحصول على عجينة متماسكة غير ملتصقة.
- ثم تغطى العجينة بكيس نايلون بعد تجميعها كتلة واحدة وتترك لمدّة نصف ساعة كي ترتاح حتى يسهل فردها.
- ثم يتم تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتترك لترتاح.
- ثم يتم رش فرد العجينة كرة تلو الأخرى، حيث يتم البدء بالقطع التي تم تشكيلها في البداية.
- نرش العجينة بالنشا دائما حتى لا تلتصق بالنشابة، ثم نعطيها بكيس عقب فردها بسمك رقيق جدا.
- يتم إدخال جميع الكمية بعد فردها إلى الثلاجة لمدة تسعين دقيقة.
- نخرج العجين المفرود من الثلاجة عقب انتهاء الوقت لاستكمال تشكيلة.
- نضع طبقات العجين واحدة تلو الأخرى على بعضهم البعض عقب رشهم بالنشا فيما بينهم.
- ثم نحضر صينية وبطنها بالزبدة ونقسم الرقائق إلى نصفين بالتساوي للفرد بالواحدة وندهنها زبدة وهكذا.
- نضع الحشو المطلوبة وفقا للرغبة “فسدق، مكسرات مشكلة، سوداني …. وغيرها”، كما يمكن تركها سادة بدون حشو.
- ثم نرص النصف المتبقي من الرقاق بنفس الطريقة وندهنها زبدة فيما بينها.
- نوزع الزبدة المتبقية على الوجه ثم نقطع الرقاق بالطول المطلوب.
- ندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠، في الرف الأوسط وتترك لمدة خمسة وعشرين دقيقة.
- تخرج البقلاوة من الفرن ونصفيها من الزبدة الزائدة، ثم نسقيها بالقطر البارد ونرشها بالفستق ونقدمها باردة.
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