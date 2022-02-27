طريقة تحضير البقلاوة افضل الحلويات في رمضان

طريقة تحضير البقلاوة مميزة جدا وتختلف من شخص لآخر، كما يمكن إعدادها باستخدام أوراق الجلاش الجاهزة ويفضل يكون نوع ذا جودة، كذلك يمكن إعدادها من خلال إعداد الرقائق منزليا مكونات وخطوات سهلة واقتصادية وبوقت قليل، حيث يمكن حشوها أو تركها سادة، فضلا عن طريق التحضير سواء ملفوفة أو مستطيلة كل ذلك يمكن التغيير فيه وفقا للذوق العام من خلال نفس الوصفة، لذلك نقدم لكم طريقة إعداد البقلاوة من الألف إلى الياء عبر موقعنا في السطور التالية.

مكونات تحضير عجينة البقلاوة

خمس كوبايات دقيق نوع فاخر.

رشة ملح.

نصف كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع نشا ذرة.

اثنين كوب ماء.

طريقة تحضير البقلاوة بالخطوات