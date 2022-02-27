ب٣ أكواب من الدقيق أصنعي بنفسك كرات السمسم المغذية فى المنزل

تعتبر كرات السمسم من أنواع المعجنات المغذية، وذلك لأنها تحتوي على مكونات مفيدة لصحة الجسم وتحافظ عليه، وهى عبارة عن عجينة محشية بالجبنة والزيتون ومغلفة بطبقة من البيض وطبق أخرى من سمسم مغذي، ويعد من الوجبات الخفيفة التى يمكنك تقديمها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة أو تقديمها على وجبة الإفطار كوجبة مفيدة ومغذية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير كرات السمسم المغذية بكل تفاصيلها.

مقادير كرات السمسم المغذية

تحتوى كرات السمسم المغذية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٣ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ماء للعجن.

للحشو

شرائح من الزيتون.

جبنة بيضاء.

للتغليف

حبة من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمسم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كرات السمسم المغذية سهلة جداً مثل باقى المعجنات الأخرى وتكمن فى تجهيز العجينة وتغليفها وهي كمايلي: