نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب٣ أكواب من الدقيق أصنعي بنفسك كرات السمسم المغذية فى المنزل في المقال التالي
تعتبر كرات السمسم من أنواع المعجنات المغذية، وذلك لأنها تحتوي على مكونات مفيدة لصحة الجسم وتحافظ عليه، وهى عبارة عن عجينة محشية بالجبنة والزيتون ومغلفة بطبقة من البيض وطبق أخرى من سمسم مغذي، ويعد من الوجبات الخفيفة التى يمكنك تقديمها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة أو تقديمها على وجبة الإفطار كوجبة مفيدة ومغذية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير كرات السمسم المغذية بكل تفاصيلها.
مقادير كرات السمسم المغذية
تحتوى كرات السمسم المغذية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:
- ٣ كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ١/٤ كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- ماء للعجن.
للحشو
- شرائح من الزيتون.
- جبنة بيضاء.
للتغليف
- حبة من البيض.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السمسم.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كرات السمسم المغذية سهلة جداً مثل باقى المعجنات الأخرى وتكمن فى تجهيز العجينة وتغليفها وهي كمايلي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق بعد نخله جيداً.
- ثم نضيف عليه رشة الملح والخميرة والسكر ونخلطهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيف عليهم الزيت ونعجن حتى يتداخل مع الدقيق.
- ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة ونستمر فى العجن حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة.
- نقسم العجينة إلى كور صغيرة الحجم ثم نغطيها بكيس من البلاستيك أو فوطة نظيفة ونتركها حتى تختمر.
- بعد ما اختمرت نقوم بحشوها بالجبنة وشرائح الزيتون ونغلقها ونكورها مرة أخرى وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها.
- نحضر طبق ونضع به البيضة وعليها الفانيليا ونخفقها كويس ونحضر طبق واسع آخر نضع به السمسم.
- نقوم بوضع كور العجين المحشية واحدة واحدة فى خليط البيض الأول ثم نغسلها فى السمسم ونغلفها من جميع الجهات.
- نكرر هذه الخطوة فى كل مرة حتى ننتهى من الكمية كلها.
- نحضر صينية وندهنها بالزيت ونرص عليها الكور ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيق حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد او تقدم ساخنة وبالف هنا وشفا.
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