كيكة الشمواه المخملية في الخلاط بأسهل طريقة للمبتدئين

تعتبر كيكة الشمواه المخملية من أجمل أنواع الكيك التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، فهي تتميز بشكل مختلف وطعم لذيذ عن باقي أنواع الكيك، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لعمل الكيك لأطفالهم بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، فهو من الحلويات المحببة التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على البيض والحليب وهما من المصادر المهمة للكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل الكيكة المخملية في الخلاط على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات كيكة الشمواه المخملية



2 كوب من الدقيق الفاخر (250 جرام).

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلي (21 جرام).

نصف كوب من الزيت النباتي (100 مللي).

نصف كوب من الحليب الدافئ (100 مللي).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).

كوب ونصف من السكر (300 جرام).

4 بيضات بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (5 جرام)

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).

لسقي الكيك

كوب ونصف من الحليب الساخن

ملعقة كبيرة ونصف قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة كبيرة سكر.

الطبقة الثانية

3 أكواب من الحليب.

3 عبوة كريم كراميل.

17 قطعة من بسكويت الشاي السادة.

علبة من القشدة (170 جرام) (اختياري).

للتزيين

كاكاو خام غير محلي.

طريقة التحضير