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عمر شويل - جدة كيكة الشمواه المخملية في الخلاط بأسهل طريقة للمبتدئين - ثقفني
مكونات كيكة الشمواه المخملية
تعتبر كيكة الشمواه المخملية من أجمل أنواع الكيك التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، فهي تتميز بشكل مختلف وطعم لذيذ عن باقي أنواع الكيك، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لعمل الكيك لأطفالهم بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، فهو من الحلويات المحببة التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على البيض والحليب وهما من المصادر المهمة للكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل الكيكة المخملية في الخلاط على طريقة هبة أبو الخير.
مكونات كيكة الشمواه المخملية
- 2 كوب من الدقيق الفاخر (250 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير محلي (21 جرام).
- نصف كوب من الزيت النباتي (100 مللي).
- نصف كوب من الحليب الدافئ (100 مللي).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).
- كوب ونصف من السكر (300 جرام).
- 4 بيضات بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (5 جرام)
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).
لسقي الكيك
- كوب ونصف من الحليب الساخن
- ملعقة كبيرة ونصف قهوة سريعة الذوبان.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
الطبقة الثانية
- 3 أكواب من الحليب.
- 3 عبوة كريم كراميل.
- 17 قطعة من بسكويت الشاي السادة.
- علبة من القشدة (170 جرام) (اختياري).
للتزيين
كاكاو خام غير محلي.
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بنخل المكونات الجافة الدقيق و الكاكاو والبيكنج بودر جيداً للتخلص من التكتلات.
- في الخلاط الكهربائي نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق على سرعة عالية لمدة 4 دقائق ثم نضيف الحليب الدافئ والزيت والقهوة ونخفق لمدة 30 ثانية.
- ثم نضيف الخليط على المكونات الجافة ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام ناعم وخالي من التكتلات.
- ثم نضع خليط الكيك في صينية قابلة للفتح مدهونة بالزبدة وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 40 دقيقة.
- عند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد قليلاً لمدة عشر دقائق قيل سقيها بالحليب.
- نخلط كوب ونصف من الحليب الساخن مع ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان وملعقتين كبيرتين من السكر ونقلب جيداً ثم نضع الخليط فوق الكيك الدافئ.
- لتحضير الطبقة الثانية: نذوب ثلاث عبوات من بودرة الكريم كراميل في ثلاثة أكواب من الحليب على البارد، ثم نضع الخليط على النار ويترك حتى الغليان ثم نطفئ النار.
- ثم نضع البسكويت في الخلاط ونضيف خليط الكريم كراميل الساخن ونخفق جيداً لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف الخليط على صينية الكيك مع مراعاة عدم تحريك الصينية حتى تتماسك طبقة الكريم كراميل.
- ندخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين ثم تزين بالكاكاو الخام وتقدم بألف صحة وعافية.
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