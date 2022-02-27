نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية جبارة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار وتخلصك من رائحة الفم الكريهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية جبارة لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار وتخلصك من رائحة الفم الكريهة، ترغب الكثير من النساء في الحصول علي ابتسامة بيضاء ولامعة، وذلك لأن جمال الأسنان من علامات الثقة بالنفس لدي العديد من الأشخاص، ولكن مشكلة اصفرار الأسنان وتراكم طبقة من الجير عليها تسبب الإحراج للكثير منا مما يجعلهم يهربون من التحدث مع الأشخاص عن قرب، كما أن رائحة الفم الكريهة قد تضع الشخص في موقف محرج جدا لذلك نقدم لكم اليوم مقال رائع يتضمن وصفات وطرق للتخلص من هذه المشاكل.

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار

تعتبر الابتسامة هي نصف جمال المرأة وتحرص دائماً علي إظهارها، ولكن كثيراً ما تتعرض الأسنان لمشكلة الاصفرار

أو طبقة الجير المزعجة مما تسبب لها الشعور بعدم الثقة، ويجعلها تلجأ لزيارة الطبيب لعلاج تلك المشكلة

في حين أن لدينا الوصفات الطبيعية التي تمنحك نتيجة أفضل في وقت قصير.

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم وصفة طبيعية مفيدة في تبييض وتنظيف الأسنان وإزالة الجير والاصفرار وكذلك تخلصك من رائحة النفس الكريهة

وصفة الخميرة الفورية ومعجون الأسنان

تعد هذه الوصفة آمنة تماماً ومفيدة جداً للأسنان، وذلك لأنها تحتوي علي الخميرة الفورية

التي لها قدرة هائلة علي سحق الاصفرار والتخلص من بقايا المشروبات وأثار التدخين.

أما المكون الهام في هذه الوصفة هو الملح لأنه مفيد ويحتوي علي مضادات للبكتيريا ويقضي علي نزيف اللثة ورائحة النفس الكريهة.

مكونات وصفة الخميرة الفورية ومعجون الأسنان

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تطبيق وصفة الخميرة الفورية ومعجون الأسنان

نقوم بوضع المكونات في وعاء صغير ونخلطها جيداً، وذلك حتي نحصل علي عجينة متماسكة

ثم نستخدم فرشاة الأسنان لتطبيق الوصفة ونغسل بها الأسنان لمدة 5 دقائق.

ويتم تطبيق هذه الوصفة يومياً في الصباح والمساء،

وسوف تلاحظين الفرق من أول استعمال علي أسنانك وسترين كيف تم التخلص من الجير والاصفرار وتعود إليك ابتسامتك الجميلة.

الجدير بالذكر أنه توجد طرق بسيطة تخلصنا من رائحة الفم الكريهة وتحافظ على صحة وقوة الأسنان.

ألا وهى وضع حبة من القرنفل بالفم صباحا مما ينعش الفم ويمنحنا قوة في الأسنان ويساعد على تخفيف الآلام التي قد تصيب الأسنان.