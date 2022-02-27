نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير ريسولز دجاج بسهولة مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريسولز دجاج، الفراخ من البروتين الهام لصحة لذلك يجب تناولها بشكل مناسب عدم الإكثار أو عدم تناوله أطلاقا ولكى تنال أعجاب أفراد الأسرة يجب تحضيرها بشكل مميز وطعم شهى وتنوع في طرق التحضير لذلك نحر دائما من خلال موقعنا ثقفني أن نقدم لكم اشهي واجمل الوصفات المختلفة بطرق سهلة وبسيطة.

طريقة عمل دجاج المقرمش، من احب الوجبات لدى الأطفال والكبار أيضا شرائح الدجاج المقرمش بجانب طبق من البطاطس المحمرة وصوص الكاتشب ولذيذ لذلك يرغب دائما ألا طفال في شراء من المحلات لتميزها بطبقة متماسكة ومقرمشة بخلاف التي يتم تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل ريسولز دجاج

اعتدنا دائما على تقديم وصفات مختلفة يمكن لكل ربة منزل أن تحتفظ بتلك الوصفات وتحضيرها عندما ترغب وخاصة في اوقات العزائم وتجمع العائلة التي ترغب في تحضير سفرة كاملة وشهية ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يمكن تحضير منيو لكل يوم بوجبات مختلفة ويمكن ضم وصفة بيكاتا بالكريمة اليوم المنيو بجانب وصفة اليوم نرجو تسجيل المقادير والخطوات.

أولا المقادير:

عدد 1 دجاج مسلوق.

عدد 4 ملاعق من البقسماط المطحون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل اسود.

عدد 2 بيضة.

بقسماط للتغليف.

عصير ليمون.

بقدونس مفروم.

خطوات التحضير دجاج مقرمش



يجب في البداية أن نفرم الدجاج نحضر الكبة ونضيف إلى لحم لفراخ البقسماط +البهارات من ملح وفلفل اسود، وعصير ليمون، ويضاف عدد 1 بيضة ويخلط جيدا حتى يصبح خليط ناعم. ثم نبدأ في تشكيل خليط الدجاج إلى أقسام أصابع أو كور كما نرغب . ثم نبدأ في تحضير خلط للتغليف طبق به بيضة مضاف أليها القليل من الملح والفلفل الأسود، وطبق اخر به البقسماط. نضع أصابع الدجاج في البيض ثم طبق البقسماط. نحضر طاسة وبها زيت غزير ونبدأ في وضع الدجاج ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي.

كما يمكن ايضا تحضير كفتة الدجاج بالكريمة من خلال دجاج المفروم بخطوات بسيطة ويمكن تحضير كور الدجاج وتركها بالفريز لوقت رمضان وذلك من خلال تحضير بعض المكونات مثل:

دجاج مفروم.

بعض البهارات ملح وفلفل الاسود.

بصل مفروم.

كوب لبن( حليب).

كريمة طهى.