دلكة الليمون والنشا أقوى وصفة طبيعية لتفيح الجسم والأماكن الداكنة

تعمل دلكة الليمون والنشا على توحيد لون بشرة الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة وتمنح الجسم رائحة عطرية، وتخلصك من خلايا الجلد الميتة والشوائب، كما أنها تعمل على تنعيم البشرة، فالليمون يتميز بالعديد من الفوائد للبشرة ويساعد على تفتيح لونها والتخلص من البقع الداكنة، ودائماً يتم البحث عن طرق طبيعية وآمنة لتفتيح الجسم وتنعيمه بدلاً من المستحضرات الكيميائية الضارة بالجلد، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل دلكة الليمون والنشا السحرية أقوى وصفة طبيعية لتفتيح الجسم.

مكونات دلكة الليمون والنشا



يتم تحضير دلكة الليمون والنشا بالمكونات البسيطة التالية:-

4 ثمرة ليمون أصفر.

ملعقة كبيرة نشا.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير دلكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

نغسل الليمون جيداً بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب. ثم نقطع الليمون إلي قطع صغيرة ونضيف عليه كوبين من الماء ونرفع المكونات على النار ويترك الليمون حتى ينضج تماماً. ثم نقوم بوضع الليمون في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً. نضع الخليط في طبق ونضيف عليه النشا وزيت اللوز الحلو وزيت الورد ثم نقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل وكريمي. نستخدم الخلطة على كامل الجسم وتترك حتى تجف تماماً ثم نقوم بتدليك الجسم للتخلص من خلايا الجلد الميت. نغسل الجسم بالماء الدافئ ثم نستخدم زيت الورد لترطيب البشرة. تستخدم هذه الوصفة مباشرة عند تحضيرها للحصول على نتائج أفضل ويفضل عدم الاحتفاظ بها.

فوائد الليمون

يتميز الليمون بالعديد من الفوائد لصحة الجلد، ومن أهمها ما يلي:-