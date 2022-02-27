وصفة لعلاج المفاصل وآلام العظام بمكونين أحدهما وصفه النبي لكثير من الأمراض

ألم المفاصل من الآلام التي يصعب علينا تحملها بأي شكل من الأشكال لذلك نحن بحاجة شديدة لاستخدام مكون طبيعي يساعد على إزالة الآلام والتخلص منها في أسرع وقت، تختلف أسباب وجع المفاصل فمثلًا قد يحدث الألم بسبب القيام بعمل شاق أو عدم وجود السائل الغضروفي الذي يساعد على الحركة بسهولة.

أفضل وصفة لعلاج المفاصل

هذه الوصفة تعتمد على مكونات طبيعية موجودة ومتوفرة بكثرة هذه المكونات هي:

اللية الضاني (لية خروف).

وزيت حبة البركة.

طريقة تحضير وصفة علاج المفاصل

لكي يتم تحضير الوصفة لابد من القيام ببعض الخطوات وهي:

يتم إحضار لية الخروف وتقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا لكي يسهل تفكيكها.

يتم إحضار طاسة ووضع ملعقة من الزيت العادي فيها ووضعها على النار ثم يتم وضع اللية التي تم تقطيعها في الطاسة وتقليبها باستمرار لكي تخرج المادة الدهنية الموجودة فيها.

سوف تخرج اللية مادة دهنية تشبه الزيت، يتم تصفية هذه المادة باستخدام مصفاة صغيرة داخل برطمان محكم الغلق ويتم تركها حتى تبرد تمامًا.

بعد أن تبرد المادة الدهنية يتم وضع كمية من زيت حبة البركة بهذه النسبة فإذا كان مستخلص اللية 125 جرام يتم وضع 50 جرام من زيت حبة البركة بما يعادل ثلاث ملاعق من الزيت.

يتم خلط مستخلص اللية مع زيت حبة البركة جيدًا.

يتم ترك الخليط بعض الوقت، خلال هذا الوقت سوف يتحول الخليط من مادة سائلة إلى مادة متماسكة مثل المرهم.

هناك مشروب يتم تحضيره لكي تعطي الوصفة نتيجة فعالة هذا المشروب هو (كوب من الحليب الدافئ، مضاف إليه ملعقة كبيرة من بذور حب الرشاد الموجودة عند العطار) يتم تحضيره من بالليل.

يشرب هذا المشروب على الريق كل يوم صباحًا.

طريقة استعمال وصفة علاج المفاصل

يتم وضع الوصفة التي تم تحضيرها على المفاصل وتدليك المفصل الذي يوجد فيه الألم بشكل جيد، وفي الصباح على الريق يتم تناول المشروب الذي تم تحضيره لكي تعطي الوصفة نتيجة فعالة، بعد مرور حوالي أسبوع من استخدام الوصفة سوف يشعر المريض براحة وتبدأ الآلام في التلاشي شيئا فشيئا.