نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل الكوافير تماماً.. أسهل طريقة لصبغ الشعر في البيت باللون البني المميز في المقال التالي
طريقة صبغ الشعر باللون البنى، تحبذ الكثير من السيدات استخدام صبغات الشعر بألوانها المختلفة لتزداد تألقا وجمالا، ويعد اللون البنى من الدرجات المميزة التي تفضلها غالبية السيدات خاصة أنه يناسب مختلف درجات البشرة ولا تذهب موضته أبدا فى أي وقتا كان، ويمكنك الاستغناء عن الذهاب إلى مراكز التجميل لصبغ الشعر والقيام بتطبيق خطوات صبغ الشعر فى المنزل بنفسك بكل سهولة دون تكبد تكاليف مرتفعة والحصول على نتائج مثالية ومبهرة، فتعرفي على كيفية صبغ الشعر باللون البنى فى البيت خطوة بخطوة.
كيفية صبغ الشعر باللون البنى
لكى تتمكني من صبغ الشعر منزليا بشكل أمن عليكي الانتباه إلى التعليمات المذكورة على عبوة صبغة الشعر وتطبيقها كما هى للحصول على النتائج التي ترغيبها، وفى حال كان لون الشعر أسود غامق ولا يلتقط لون الصبغة سريعا يجب أولا أن تقومي بسحب اللون عن طريق استخدام بودرة التشقير ومن ثم تطبيق صبغة الشعر باللون الذي تفضليه.
الأدوات اللازمة:
عبوة صبغة الشعر درجة البنى التي تفضيلها.
وعاء.
فرشاة صبغ الشعر.
مشط.
مشابك شعر.
ملابس قديمة.
قفزات بلاستيكية .
فازلين.
خطوات صبغ الشعر في البيت
- أولا ارتدى ملابس قديمة لحماية ملابسك وتلطخها ببقع الصبغة.
- مشطي شعرك جيدا وقومى بفك أي تشابك به ليصبح مفرودا عند تطبيق الصبغة.
- قسمي شعرك إلى أربعة أجزاء، وقومى بربط ثلاثة أجزاء منه بمشابك الشعر واتركي الجزء الرابع.
- وزعي القليل من الفازلين على الجبهة ومحيط الأذن لعدم وصول الصبغة إلى الجلد ووجود بقع يصعب إزالتها.
- جهزي معجون بعد قراءة التعليمات المذكورة على العبوة ومعرفة المدة المحددة لبقاء الصبغة على الشعر.
- ارتدى القفازات البلاستيكية فى يديك لحمايتها أثناء وضع الصبغة وأيضا أثناء غسيل الشعر.
- ابدئي فى فرد الصبغة على خصلات كل جزء من أجزاء الشعر بحيث تبدأ من الجذور ثم باقي الخصلة.
- ربما تجدين صعوبة فى صبغ الشعر فى مؤخرة الرأس فيمكنك الوقوف أمام مرأة الحمام حتى لا تتركي أي جزء غير مصبوغ من الشعر.
- مشطي شعرك بالكامل بعد تطبيق الصبغة حتى يتم توزيعها بشكل متساوي على جميع أجزاء الشعر.
- اتركي الصبغة على الشعر وفقا للوقت المحدد على عبوة الصبغة ثم اغسليه بالشامبو والماء الفاتر.
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