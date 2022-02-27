نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت بعجينة الخلاط بحشو الشوكولاته من غير مجهود طريقة جديدة لعمل البسكويت في المقال التالي
بسكويت خلاط من منا لا يحب تناول البسكويت بكل أشكاله وأنواعه لأنه أسهل وأشهى حلويات في الصنع والطعم، ويكثر طرق عمل البسكويت ولكننا اليوم سوف نقدم لكم طريقة بوصفة سهلة وسريعة لعمل بسكويت في منزل بسكويت الخلاط فيمكن أن تعدي عجينة بسكويت في الخلاط بمكونات اقتصادية كلها متواجدة ومتوفرة في المنزل ونتيجة سيكون لديك بسكويت شهي لذيذ للغاية وسنحشوه بالشوكولاته السهلة أيضا والطعم سيكون مثل بسكويت المحشو بالشوكولاتة الجاهز.
يعتبر بسكويت الخلاط من منافسي البسكويت الجاهزة لذا بعد صنعه في مطبخك لن تشتريه مرة أخرى من المحلات، كل أسرتك ستفضل تناول تلك بسكويت عن الذي يشترى من الخارج، واستمتعي مع أسرتك وضيوفك ببسكويت الخلاط بحشو الشوكولاته لذيذ مقرمش بمكونات اقتصادية غير مكلفة.
مكونات بسكويت خلاط بالشوكولاته:
- نحتاج إلى 125 جرام من زبدة طرية.
- كوب من سكر بودرة الناعم.
- واحد بياض بيضة.
- رشة ملح صغيرة حوالي ربع ملعقة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- أو عدد 2 ملعقة كبيرة من بودرة كاسترد.
- كوبين ونصف الكوب من دقيق حوالي 270 جرام.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر 8 جرام.
- حشو بسكويت الخلاط بالشوكولاته
- ربع كيلو من جرام شوكولاته سوداء.
- ملعقة أو ملعقتين حليب مركز محلى.
خطوات تحضير بسكويت خلاط بالزبدة بحشو الشوكولاته
- بوعاء الخلاط نقوم بإضافة كل من زبدة طرية مع سكر والملح والفانيليا وتخفق كافة مكونات معا جيداً، الإستمرار في الخفق حتى يكون لدينا مزيج كريمي لمدة عدة دقائق.
- ثم نضيف بياض البيض مع النشا وتخفق مرة أخرى ويفضل أن يتم نخل النشا قبل وضعه مع البيض، في تلك الخطوة يفضل صب مزيج في وعاء آخر واستخدمي المضرب اليدوي أو ملعقة خشبية، بعد الخفق ينخل الدقيق والبيكنج بودر ويضاف بالتدريج.
- يجمع الدقيق مع مكونات برفق حتى نحصل على عجينة طرية لينة ولابد من أن تكون عجينة بسكويت غير لاصقة باليد طرية وناعمة الملمس.
- بعد تجميع العجينة تشكل على شكل كرة وتلف بورق من بلاستيك نايلون وتترك لترتاح لمدة ربع ساعة حتى تتماسك أكثر أثناء الفرد.
- ثم ما بين ورقتين من الزبدة تفرد عجينة بسكويت وترش بالقليل من الدقيق ويعاد تغطيتها مرة أخرى وتقلب على الجهة الأخرى ويزال ورق زبدة ونرشعل بالدقيق حتى لا تلتصق العجينة من الجانبين في الطاولة.
- ثم تأتي خطوة تشكيل بسكويت خلاط بتقطيع العجينة على شكل دوائر وتثقب بعود خشبي أو بالشوكة، شكلي كل قطع العجينة بنفس الطريقة ثم على صينية افردي عليها ورق زبدة وضعي البسكويت عليها وتدخل الثلاجة حتى يتماسك العجين ويمكننا وضعه في صينية الفرن.
- ثم يسخن الفرن على حرارة متوسطة 150 درجة وعندما يسخن يوضع البسكويت في الفرن الحرارة من أعلى وأسفل حتى تأخذ لون ذهبي، أخرجي بسكويت من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد ونجهز شوكولاته بحشو البسكويت.
- نذيب شوكولاته الغامقة مع القليل من الزيت أو مع ملعقة كبيرة من الزبدة يمكن أن يضاف لها ملعقة صغيرة من الكريمة لتعطي طعم رائع.
- بعد أن تبرد نحشو الشوكولاته داخل البسكويت ما بين قطعتين، وترص في طبق التقديم بسكويت بعجينة الخلاط بحشو الشوكولاته طريقة جديدة لعمل البسكويت بالمنزل.
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