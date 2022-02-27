بسكويت بعجينة الخلاط بحشو الشوكولاته من غير مجهود طريقة جديدة لعمل البسكويت

بسكويت خلاط من منا لا يحب تناول البسكويت بكل أشكاله وأنواعه لأنه أسهل وأشهى حلويات في الصنع والطعم، ويكثر طرق عمل البسكويت ولكننا اليوم سوف نقدم لكم طريقة بوصفة سهلة وسريعة لعمل بسكويت في منزل بسكويت الخلاط فيمكن أن تعدي عجينة بسكويت في الخلاط بمكونات اقتصادية كلها متواجدة ومتوفرة في المنزل ونتيجة سيكون لديك بسكويت شهي لذيذ للغاية وسنحشوه بالشوكولاته السهلة أيضا والطعم سيكون مثل بسكويت المحشو بالشوكولاتة الجاهز.

يعتبر بسكويت الخلاط من منافسي البسكويت الجاهزة لذا بعد صنعه في مطبخك لن تشتريه مرة أخرى من المحلات، كل أسرتك ستفضل تناول تلك بسكويت عن الذي يشترى من الخارج، واستمتعي مع أسرتك وضيوفك ببسكويت الخلاط بحشو الشوكولاته لذيذ مقرمش بمكونات اقتصادية غير مكلفة.

مكونات بسكويت خلاط بالشوكولاته:

نحتاج إلى 125 جرام من زبدة طرية. كوب من سكر بودرة الناعم. واحد بياض بيضة. رشة ملح صغيرة حوالي ربع ملعقة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا. أو عدد 2 ملعقة كبيرة من بودرة كاسترد. كوبين ونصف الكوب من دقيق حوالي 270 جرام. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر 8 جرام. حشو بسكويت الخلاط بالشوكولاته ربع كيلو من جرام شوكولاته سوداء. ملعقة أو ملعقتين حليب مركز محلى.

خطوات تحضير بسكويت خلاط بالزبدة بحشو الشوكولاته