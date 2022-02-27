نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقهوة أو القرنفل.. إليكم طريقة صبغ الحواجب في البيت بلون بني في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون، تعتبر الحواجب من أهم الأشياء التي تهتم بها الفتيات لتبرز ملامح وجهها، وحيث يعاني بعضهن من فراغات مما يؤدي إلى استخدامهم لأنواع كثير من الصبغات، ومن المعروف أن هذه الصبغات تسبب تساقط الشعر وأضعاف البصيلات، ونظراً لذلك يبحث عن وصفات طبيعية مضمونة للحصول على شكل جذاب خاصة الفتيات المقبلين على الزواج، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بالتفصيل طريقة صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون.

صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون

يبحث الكثير من السيدات عن وصفة صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون التي تساعد على صبغ الحواجب طبيعياً دون أستخدام مواد كيماوية، وتتمثل الوصفة في الآتي:

المكونات:

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من الكاكاو الخام.

زيت الزيتون أو زيت السمسم.

عسل.

طريقة عمل صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون

يمكنك إعداد صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به ملعقتين من القهوة على ملعقة واحدة من الكاكاو الخام، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

تساعد هذه الوصفة على صبغ الحواجب وتكثيفها.

كما يمكنك إضافة المزيد من مسحوق الكاكاو من أجل الحصول على لون حواجب اغمق.

نضع بعد ذلك زيت الزيتون أو زيت السمسم، مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط المكونات جيداً.

يضاف القليل من العسل من أجل التصاق الخليط بالحواجب وتسهيل عملية الصباغة.

يوضع الخليط على الكواكب لمدة ثلاث دقائق أو أكثر.

تغسل الحواجب جيداً بالماء وسوف تلاحظ النتيجة.

صبغ الحواجب بالقرنفل

تعد صبغ الحواجب بالقرنفل من أحد الطرق الفعالة فى الصبغ وتكثيف الحواجب، فقط أحضري 4 حبات من القرنفل وقومي بحرقهم على النار، ثم قومي بطحنهم جيداً، وأضيفي إليهم ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون واخفقي المكونات حتى تتجانس، أضيفي الصبغة على الحواجب بواسطة فرشاة صغيرة أو بودانه الأذن، ثم تغسل بعد نصف ساعة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة وصفة صبغ الحواجب بالقهوة وزيت الزيتون بمكونات طبيعية دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل الضارة، وبذلك تصبح الحواجب أكثر جاذبية عن ذي قبل.