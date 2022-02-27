لن تصدق.. اسباب مذهلة ستجعلك تستخدم الفازلين والملح كل يوم قبل النوم معجزة لم يخبركم بها أحد

لن تصدق.. اسباب مذهلة ستجعلك تستخدم الفازلين والملح كل يوم قبل النوم الفازلين واحد من المرطبات الموجودة في الصيدليات وقد تستخدم من اجل ترطيب الجلد والبشرة والتخلص من التشققات الموجودة فيه، كما أنه يعمل على شفاء الجروح ويعمل على التخلص من الجفاف التي تعاني منه الجلد، فهو مرطب طبيعي فعال في المحافظة على الجلد والبشرة ويقضي على الخلايا التالفة تماما ويمنح البشرة الرطوبة والجمال التي يحتاجها، ولهذا فقد يكون من الأفضل استخدام الفازلين في الوصفات الفعالة لإزالة الجلد التالف من البشرة وتجديد خلايا البشرة المختلفة.

أهمية استخدام الفازلين كمرطب

يمكن الآن استخدام الفازلين بمجموعة من الطرق الإبداعية المختلفة التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة وخالية من الجفاف.

وتحديدا في حالة مزجه بكمية من الملح للحصول على نتائج مبهرة ومميزة وبشرة متوهجة وخالية من الجفاف.

وهذا يتم عن طريق وضع كمية من الفازلين المرطب مع ملعقة من الملح وتقليب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضعها على البشرة.

فهذه الطريقة تساعد في الحصول على بشرة خالية من الجلد التالف.

وفي حالة وضع هذا الماسك على الشفاة تتخلص من الجلد الزائد الموجود عليها.

تقشير القدمين بالفازلين

يتم استخدام الفازلين في التخلص من تشقق الأقدام وهذا حتى تحصلي على بشرة ناعمة وخالية من الجفاف.

وهذا من خلال مزج كمية من الفازلين مع الملح ووضعها على القدمين كل يوم قبل النوم.

والعمل على إرتداء جراب حتى يكون الترطيب عميق وتتخلص تماما من الجفاف المتراكم فيها والجلد الزائد.

استخدامات الفازلين مع الملح