نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك إزالة شعر الوجه السحري ومناسب للبشرة الحساسة في 5 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك إزالة شعر الوجه السحري من الماسكات التي يزداد عليها محركات البحث، خاصة للذين يعانون من البشرة الحساسة التي لا ينفع معاه سويت أو ليزر أو شمعـ لذلك فقد أحضرنا ماسك لإزالة الشعر من الوجه سحري ومكونات بسيطة سوف تقوم بإزالة الشعر من الوجه بكل سهولة وبدون ألم.

خاصة أن ماسكات إزالة الشعر التي سوف نعرضها عليكي هي مجربة ومناسبة لكافة أنواع البشرة من اليوم لا داعي للذهاب إلى صالونات التجميل من أجل عملية إزالة الشعر سوف تحصلين على وجه ناعم ونظيف تمامًا فقط اتبعي التعليمات.

ماسك إزالة شعر الوجه السحري

سوف نقوم بعرض نوعين من الماسكات لأصحاب البشرة الحساسة ومناسب لجميع أنواع البشرة أيضًا.

نصف صابونة زيت زيتون مبشورة أي نوع.

ملعقة كبيرة ملح طعام خسن.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع الملح على الصابون ونخلط جيدًا. ثم نضيف ماء الورد ونخلط ونقلب حتى يصبح لدينا خليط يشبه الكريم. نفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة ساعتين. ثم نقوم بغسل الوجه سوف نلاحظ أن الشعر قد طلع عندما غسلنا الوجه.

ماسك العسل لإزالة الشعر

يعد من الماسكات الممتازة التي تغذي البشرة وترطبها وتفتح لونها وهنا سوف نستخدمه من أجل التخلص من شعر الوجه.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

وزعي العسل على الوجه بأكمله واتركيه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك ضعي الدقيق على الوجه ودلكي بلطف في حركات دائرية. استمري في التدليك لمدة 5 دقائق. بعد ذلك اتركي الدقيق على الوجه 10 دقائق أخرى. اغسلي الوجه وسوف تلاحظين أن الشعر تم إزالته بشكل تلقائي.

نصائح لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم

هناك الكثير من المواد التي تسبب ألمًا شديدًا عند استخدامها لإزالة الشعر ومن أجل تخفيف تلك الآلام قومي بدهن المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها بزيت القرنفل حيث إنه يعمل كنوع من المخدر،ضعيه لمدة 10 دقائق فقط ثم اسحيه بقطنة وقومي بإزالة الشعر بالشمع أو السويت وسوف تجدين أنه لا يوجد أي ألم.