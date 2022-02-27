بدون سكر اصنعي أقراص السمسمية المقرمشة صحية جداً

أقراص السمسمية ، تعبر من الحلويات الهشة المقرمشة التي يتم تحضيرها من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، تعتبر من الحلويات الصحية التي لا تحتوي على السكر الأبيض فهي خالية تماماً منه، وتعتبر مناسبة للعديد من الأشخاص الذين لا يرغبون في تناول السكر بسبب اتباعهم نظام غذائي صحي للتخسيس، أو الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل مرض السكري، لكن يعد هذا النوع من الحلويات سهل وبسيط وغير مكلف، ويعتبر السمسم من أفضل المكونات التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، ويدخل في عمل العديد من الوصفات والمخبوزات ويعتبره سعره مناسب وفي متناول الجميع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أقراص السمسمية الصحية بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل أقراص السمسمية بالمنزل

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومعدودة هي كما يلي:ـ

3 أكواب ونصف من السمسم.

2 حبة من الموز.

ملعقتين كبيرتين من عسل نحل أبيض.

طريقة التحضير

يتم تحضير أقراص السمسمية بخطوات سهلة جداً بالمنزل وهي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بتحميص السمسم قليلاً دون أن يأخذ لون غامق في الفرن أو على نار هادئة حسب الرغبة مع التقليب المستمر. ثم نقوم بتجهيز وعاء كبير نقوم بتقطيع حبات الموز بداخله ثم نضيف إليها العسل ونمزج المكونات بشكل جيد باستخدام الشوكة. نستمر في الخلط حتي يصبح الخليط ناعم، ثم نقوم بإضافة السمسم الذي تم تجهيزه تدريجياً. ثم نخلط المكونات حتي نحصل على خليط متماسك يسهل تشكيله ويشبه العجينة.

طريقة التشكيل

أولاً نقوم بتجهيز صاج أو صينية فرن مبطن بورق زبدة، ثم نقوم بأخذ جزء من الخليط ونضعه في شكل دائري صغير مبطن بكيس بلاستيك. ثم نضغط على الخليط جيداً حتي يتماسك ثم يقلب على اليد بواسطة الكيس، ثم يتم وضعه في صاج الفرن المبطن بورق الزبدة. نكرر ذلك حتي الانتهاء من كل كمية الخليط، ثم نقوم بإدخال الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية. ثم تترك الأقراص داخل الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي من أسفل وتصبح مقرمشة تأخذ حوالي 50 دقيقة حتي تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً، ثم ترفع من الصينية وتقدم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة