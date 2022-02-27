وجبة غدا اقتصادية وسريعة التحضير بدون لحوم أو فراخ بمكونات بسيطة جدا

وجبة غدا اقتصادية، من أهم ما تسع له كل ربة منزل هو إعداد غذاء صحي لأفراد أسرتها وفي نفس الوقت يكون غير مكلف للحفاظ على ميزانية المنزل، لذا تسعى إلى أن تنتقي مختلف العناصر الغذائية المطلوبة والتي لا بد من توفرها في أي وجبة غذائية مع الحرص على أن تكون غير مستوجبة لتكاليف مالية عالية حتى يتم شراء مكونات الوجبة، ومن الممكن أن نقوم بإعداد وجبات غذائية مميزة ومغذية جدا وغير مكلفة وفيما يلي بيان بأهم المكونات الغذائية والتي من الممكن أن تكون وجبة غذائية متكاملة ومغذية لأفراد الأسرة وبأقل إمكانات.

مكونات عمل وجبة غدا اقتصادية وسريعة التحضير

من الممكن أن يتم عمل تلك الوجبة المميزة من العدس الأصفر أو ما يعرف بالكشري المصري حيث يتم أخذ كوب ونصف منه مع كوب من الأرز وغسله جيدا، ومن ثم نبدأ في التحضير لوصفته بالخطوات التالية:

نقوم بإحضار وعاء ملائم.

نضع فيها القليل من الزيت.

تحمير حوالي نصف كوب من الشعرية.

بعد تحمير الشعرية تتم الإضافة للعدس مع الأرز على الشعرية وإضافة كوبين من الماء مع ملعقة من الملح والتقليب جيدا.

بعد تسوية العدس يقدم مع السلطة الخضراء والبيض المسلوق.

وصفة القرنبيط المقلي

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة من خلال مكونات بسيطة يتم من خلالها الإعداد لتلك الوجبة المميزة والتي من خلال سلق القرنبيط نكون قد أنهينا نصف خطوات التحضير وما يتبقى هو عمل الغلاف المقرمش لقلي القرنبيط بالزيت والغلاف من البيض مع الحليب مع الدقيق والبقسماط مع الملح والفلفل، وبعد خلط القرنبيط بتلك المكونات نقوم بقليه بزيت غزير، ويقدم مع الخبز والسلطة.

وجبة كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الوجبات الشهية والتي من الممكن تحضيرها بأقل مكونات، حيث نقوم بسلق نصف كيلو من البطاطس، ومن ثم يتم هرسها جيدا، وفي بولة تتم إضافة ملح وفلفل وبصل مبشور وثوم مفروم، ومن ثم نضيف البقدونس وملعقتان من الدقيق مع التقليب الجيد للمكونات ووضعها بالثلاجة، والتشكيل يكون كرات أو أصابع ونقوم بتفريزها ثم استعمالها عند الحاجة تقلى بالزيت.