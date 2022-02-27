طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالزبدة بكوبين دقيق فقط هتعمليه ألذ من الجاهز

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالزبدة، يعد واحداً من أهم أنواع البسكويت المفضلة عند الكبار والصغار فهي ناعمة ولذيذة وطعمها خيال كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة جداً وغير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لتحضيرها مثل طريقة تحضير بسكويت الشوكولاته والفانيليا، ولتلك الأسباب تحرص الأمهات على تحضير أشهي أنواع البسكويت التي تنال إعجاب أسرتها وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالزبدة بطريقة بسيطة وسريعة وطعم في غاية الروعة.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالزبدة في خطوات سريعة

هتحضري أحلي وصفة بسكويت جوز الهند بكوبين من الدقيق فقط ومن غير استخدام البيض والوصفة بسيطة وغير مكلفة ولا تشعري بمجهود بعد تحضيرها وبعد تجريب تلك الوصفة مش هتوقفي عن تحضيرها.

المكونات

عدد اثنان كوب من الدقيق.

عدد كوب واحد من الزبدة الطرية.

عدد كوب واحد من جوز الهند الناعم.

عدد كوب إلا ربع من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

نحضر إناء عميق ونضع به الزبدة والفانيليا والسكر ونذوب السكر جيداً مع الزبدة ثم نضيف كوب جوز الهند ونقلبه مع الزبدة والسكر جيداً. نضيف البيكنج بودر مع الدقيق ثم نضيف الدقيق بالتدريج على الزبدة ونعجن كل المكونات جيداً مع بعضها حتي يصبح لدينا عجينة ناعمة طرية وملساء. بعد أن تصبح العجينة جاهزة نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة وبسمك متماسك ليس ثقيل أو خفيف بعدها نحضر قطاعة البسكويت على حسب الشكل المرغوب به ونبدأ بتشكيل قطع العجينة حسب رغبتنا على شكل وردة أو قلوب أو على شكل دائرة صغيرة ونحدث بها ثقوب للتزيين مثلاً وهكذا حتي تنتهي كل الكمية المتوفرة. نحضر صينية الفرن ونرص بها البسكويت الذي قمنا بتشكيله ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة نار الفرن تكون مشتعلة من أعلي وأسفل ونتركه داخل الفرن لمدة 15 دقيقة ثم نخرجه.

طريقة تحضير بسكويت النشا مع جوز الهند

في تلك الوصفة سوف نضيف النشا والبيض مع جوز الهند ليعطي مذاق آخر رائع للبسكويت ولكي نضمن نجاح الوصفتين يجب أن تكون الزبدة المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب من النشا.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند.

بيضة واحدة.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير