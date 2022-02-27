معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري للبشرة وتوحيد لونها وتسمين الخدود

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عمر شويل - جدة معجزة كريم الخميرة والنشا لتبيض فوري، تهتم كل إمرأة ببشرتها وتبحث عن المواد الطبيعية التي تساعد في تبيض البشرة بشكل سريع دون حدوث أي مشكلات، بدل من استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر البشرة من كثرة استعمالها على المدي البعيد، فمن أكثر المواد الطبيعية فاعلية لتفتيح البشره والمناطق الداكنة كريم الخميرة والنشا ومن السهل تحضيرة في المنزل بمكونات بسيطة.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري للبشرة

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخميرة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ونضع النشا ثم نضع الخميرة، ثم نقوم بإضافة كمية الماء تنقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها، نقوم بفرد الخليط على الوجه ونتركة لمدة ربع ساعة، نقوم بغسل البشرة بالماء البارد يمكنك تكرار هذا الماسك يوم بعد يوم وستلاحظين النتيجة من الاستمرار في استخدامه.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض وتسمين الخدود

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، حتي تحصلين على خليط متماسك ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركة لمدة نصف ساعة، بعد أن يجف الخليط على الوجه بشكل تام عليك فركة الوجه وغسله بالماء، ولكي تحصلين على نتيجة سريعة عليك الاستمرار عليك هذا الماسك لعدة مرات.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا

المكونات

ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الخميرة.

3 ملاعق من الزبادي.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ونضع به العسل والزبادي ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة النشا مع التقليب المستمر ثم عليك إضافة الخميرة الفورية بشكل تدريجي مع التقليب حتي تتجانس المكونات، ويتم الحصول على خليط كريمي، يتم توزيع الخليط على البشرة وهي جافة يتم ترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة، عليك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين بالأسبوع، فهذه الوصفة فعالة تساعد في تبيض البشرة وتوحيد لونها كما أن الخميرة لها دور فعال في تسمين الخدود وحل مشاكل البشرة بشكل سريع دون حدوث أي مشكلات.