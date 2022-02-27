عندك زجاجة ماء فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو الزلابية مع سر القرمشة أفضل من المطاعم

طريقة عمل الزلابية “لقمة القاضي” الذي يحبها الرجال والنساء والأطفال وطريقة عمل حلويات سريعة الطهي بعضها مثل الطرية والبعض الآخر مثل المقرمش لكن قلة من الناس يعرفون سر المقرمش فنحن نقدم لك أكثر طريقة سهلة لتذوق لقمة القاضي وسوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل لقمة القاضي عن طريقة زجاجة بلاستيكية.

طريقة عمل لقمة القاضي بزجاجة بلاستيك

مقادير قمة القاضي تتكون من:

تحتاج إلى حوالي ٢ كوب دقيق.

وحوالي ملعقة كبيرة خميره.

ملعقة صغيرة سكر.

وحوالي ملعقة زيت.

بالإضافة إلى ذرة ملح.

ربع كوب ماء دافئ على حسب العجن.

طريقة تحضير قطر السكر لسقي لقمة القاضي:

كوب سكر.

كوب ماء.

ربع ملعقة ليمون.

يوضع كل المكونات على نار عالية لمده خمس أو سبع دقائق.

خطوات تحضير لقمة القاضي بالزجاجة البلاستيكية

ضعي كوبًا من الماء الدافئ والخميرة والزيت والسكر.

ثم نخلي الطحين في وعاء واستمري في التقليب حتى تصبح العجينة لزجة وتتخللها سائلة.

ثم نضعها في زجاجة بلاستيكية ونضع مقلاة بالزيت على نار متوسطة.

وعندما يكون الزيت ساخنًا نضغط الزجاجة لإخراجها من الخليط.

ونقطعها بشكل مستقيم حيث يتحول الزيت إلى اللون البني الذهبي.

أخرجناه على الفور ووضعناه في الشربات ثم قلّبناه وأخرجناه ووضعناه في طبق.

طريقة عمل الزلابية

مقادير عمل الزلابية تتكون:

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة خميره.

ملعقة نشا.

ذرة ملح.

ماء دافئ.

سكر بودر.

خطوات تحضير الزلابية