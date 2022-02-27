احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفقا لأحدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

يعتبر الخبز من المكونات الأساسية في تناول أي طعام، حيث نتناوله مع أكثر الوجبات، ولكن هناك بعض الطرق التي يقوم بها معظم الناس في تخزين الخبز معتقدين أنه بذلك هو الحل الأمثل، وهي تخزين الخبز في أكياس بلاستيكية في الفريزر، ولكن هذه الطريقة على الرغم من أنها تمنع تكون أي بكتيريا ضارة تحت درجة التجميد العالية إلا أنها تسبب أضرار عظيمة لصحة الإنسان عند إعادة تسخين الخبز المجمد، وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

الطريقة الغير صحيحة في تخزين الخبز

تحتفظ الكثير من الأمهات وربات البيوت بكميات كبيرة من الخبز في المنزل، ولكن تحتفظ بها بطرق يمكن أن تدمر الصحة وتؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض وسوف نوضح هذه الطرق في النقاط التالية.

تجميد الخبز في الفريزر والذي يودى إلى أضرار كبيرة بصحة الإنسان، عند إعادة تسخين الخبز حيث من الممكن أن يسبب الإصابة بالسرطان من خلال تكون مادة تسمي الديوكسين.

الاحتفاظ بالخبز في أكياس بلاستيكية والتي تكون مادة سامة على الخبز تدمر صحة الإنسان.

وضع الخبز وهو ساخن في أكياس بلاستيكية حيث يؤدي البخار المتصاعد من الخبز الساخن للتأثير على الأكياس البلاستيكية مما يجعل عملية التخزين بها ضارة ومن الممكن أن يتعفن الخبز أيضا.

الطرق الصحيحة لتخزين الخبز

وبعدما تعرفنا على أهم الطرق الخاطئة، والتي يفعلها الكثير من الأفراد في تخزين الخبز إليكم الأن الطرق الصحيحة والصحية في تخزين الخبز.