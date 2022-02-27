وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بمقادير اقتصادية ناجحة 100% بطعم احلي من الجاهز

طريقة عمل البسبوسة إليك أفضل الطرق والتي من خلاها من الممكن أن يتم عمل البسبوسة في المنزل وبنفس طريقة وصفة محلات الحلواني وبأقل مجهود وإمكانات تتوفر لديكي في المطبخ سيكون من السهل عمل هذا النوع المميز من الحلوى سهل لتحضير، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع من حلى البسبوسة الشرقي، وتعتبر الطريقة التالية بسيطة جدا، ومع اتباع الخطوات القادمة سيكون من اليسير على كل ربة منزل أن تقوم بالتحضير لتلك الوصفة المتميزة من البسبوسة.

مقادير البسبوسة الطرية والمتماسكة

من الممكن أن يتم عمل البسبوسة وبكل سهولة، وهذا ما يكون من خلال الاتباع لخطوات بسيطة من خلالها يتم عمل أفضل مزيج من البسبوسة سهل التحضير، ومن خلال مقدار بسيط نتطرق له عبر الآتي، من الممكن أن يتم عمل البسبوسة بالتحضير للمكونات الآتية:

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

عدد ملعقتان من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من السمن البلدي.

ربع كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل.

قالب مناسب.

شربات ساخن.

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

طريقة إعداد وصفة البسبوسة الطرية والمتماسكة

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة البسيطة من خلال الاستعانة بالمكونات التي من الممكن أن تحصلي على أفضل خليط بقوام مناسب، وخطوات التحضير تكون كما يلي: