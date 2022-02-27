نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بمقادير اقتصادية ناجحة 100% بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة إليك أفضل الطرق والتي من خلاها من الممكن أن يتم عمل البسبوسة في المنزل وبنفس طريقة وصفة محلات الحلواني وبأقل مجهود وإمكانات تتوفر لديكي في المطبخ سيكون من السهل عمل هذا النوع المميز من الحلوى سهل لتحضير، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع من حلى البسبوسة الشرقي، وتعتبر الطريقة التالية بسيطة جدا، ومع اتباع الخطوات القادمة سيكون من اليسير على كل ربة منزل أن تقوم بالتحضير لتلك الوصفة المتميزة من البسبوسة.
مقادير البسبوسة الطرية والمتماسكة
من الممكن أن يتم عمل البسبوسة وبكل سهولة، وهذا ما يكون من خلال الاتباع لخطوات بسيطة من خلالها يتم عمل أفضل مزيج من البسبوسة سهل التحضير، ومن خلال مقدار بسيط نتطرق له عبر الآتي، من الممكن أن يتم عمل البسبوسة بالتحضير للمكونات الآتية:
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- عدد ملعقتان من عسل الجلوكوز.
- نصف كوب من السمن البلدي.
- ربع كوب من الزبادي.
- كوب من الحليب السائل.
- قالب مناسب.
- شربات ساخن.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
طريقة إعداد وصفة البسبوسة الطرية والمتماسكة
من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة البسيطة من خلال الاستعانة بالمكونات التي من الممكن أن تحصلي على أفضل خليط بقوام مناسب، وخطوات التحضير تكون كما يلي:
- استعمال وعاء ملائم، ونضع فيه دقيق البسبوسة.
- يتم وضع الدقيق مع السمن البلدي والفرك الجيد لهما.
- إضافة اللبن والتقليب بشكل خفيف لتداخل المكونات.
- إضافة عسل الجلوكوز مع التقليب ومن ثم يضاف الزبادي لبقية الخليط مع إدخال البيكينج بودر والتقليب المستمر.
- بعد الحصول على الخليط يتم وضعه في القالب المناسب.
- التسوية تكون بالرف الأوسط بالفرن، وعلى نار متوسطة.
- بعد ملاحظة احمرار وجه البسبوسة والتأكد من تماما التسوية يتم إخراجها من الفرن.
- والبسبوسة ساخنة نقوم بإضافة الشربات الساخن ومن المفضل أيضا أن تقومي بالتغطية لصينية البسبوسة.
- من الممكن أن يتم تزيين البسبوسة ووضع القليل من الكريمة أو القشطة البلدي مع المكسرات.
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