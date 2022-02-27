أصنعي بنفسك كريم طبيعي للشعر غني بالزيوت الطبيعية المغذية لفرد وتنعيم الشعر وجعله حرير

كريمات العناية بالشعر من الأشياء الضرورية التي لا يمكننا الإستغناء عن إستخدامها تماما لأن هذه الكريمات يكون لها دور كبير جدا في الإهتمام بالشعر ويمكنها أن تعالج مشاكل عديدة متعلقة به، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من كريمات الشعر فمنه كريم مخصص لتنعيم الشعر الخشن وفرده ويوجد كريم آخر لتطويل الشعر وعلاجه من التقصف والهيشان، وكريم لعلاج القشرة وكريم آخر لعلاج مشكلة الشيب أو لحل مشكلة الصلع وتساقط الشعر أو كريم لترطيب الشعر الجاف ويوجد غير ذلك العديد.

فكل هذه الأنواع تتوافر في كل الأسواق بأنواع مختلفة ولها ماركات عديدة ولكن الكريمات الجاهزة من المعروف أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ممكن أن تتلف الشعر وتضره بشكل سئ وتجبنا لحدوث كل هذه المشاكل يمكننا أن نقوم بعمل كريم طبيعي للشعر في المنزل بمكونات طبيعية ومفيدة وتناسب جميع أنواع الشعر، حيث أن هذا الكريم قد يتكون من مواد لها تأثير إيجابي على الشعر فيمكن أن نستخدمه لعلاج كل المشكلات سواء كان الشعر خشن أو جاف أو يتساقط وغير ذلك، على عكس الكريمات الجاهزة فهي تساعد على علاج مشكلة واحدة فقط وأنها تباع بأعلى الأسعار، وعلى الرغم من هذا فهي تترك آثار سلبية على الشعر فلابد من أن نقوم بعمل كريم طبيعي للشعر في البيت.

دائما تهتم المرأة أو الفتاة بجمال شعرها لأنه يؤثر بشكل كبير على شكلها العام ويعطيها جمال مميز ويجعلها تشعر بالأنوثة، لذلك كل فتاة تعاني من مشاكل عديدة بالشعر تسعى في الحصول على حل سريع لعلاجها ومن أفضل الحلول هو إستخدام الكريم الطبيعي الذي سوف نقدمه إليكي من خلال هذا المقال.

الكثير من النساء والفتيات تعانى من خشونة الشعر، فمن الممكن صنع كريم بمكونات طبيعية بسيطة تعمل على نعومة وفرد الشعر وتجعلة سهل التسريح وله مظهر صحى لامع، عن طريق اعداد كريم بهذه المكونات، 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو و ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من حليب جوز الهند و ملعقة كبيرة من جل الصبار، هذه المكونات البسيطة ينتج، منها كريم يساعد على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير، يستخدم الكريم يوميا للحصول على أفضل النتائج المطلوبة .

مكونات كريم طبيعي للشعر

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

خمس نقاط من أي زيت عطري مفضل.

طريقة عمل كريم طبيعي للشعر