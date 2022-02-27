صبغة شعر بني غامق لون طبيعي من أول استعمال بمواد طبيعية، تغيير لون الشعر رغبة تريد تحقيقها كل السيدات وخاصة صبغ شعر الغامق بلون راقي وهو لون بني غامق، وخاصة في حالة وجود الشعر الأبيض، أحضرنا لكم صبغة تساعدكم في إزالة الشيب الشعر الأبيض من الاستخدام الأول كما إنها وصفة طبيعية تقوي الشعر وتعمل أيضاً على تكثيف الشعر وزيادة حجمه لأنها تحتوي على مواد طبيعية 100%، بدون اكسجين وصبغات كيميائية تتلف الشعر وتجعله هايش ومقصف سنتخلص من كل ذلك في تلك الصبغة الطبيعية باللون البني الغامق.

صبغة شعر بني غامق من أول استعمال لن تحتاج منك مجهود كبير، ولكن احرصي على أن يكون شعرك نظيف تماما قبل استعمال الصبغة حتى يأخذ الشعر اللون بسرعة، فهي وصفة لكي تحصلي على لون بني جميل بدون اكسجين فتابعوا معنا بالتفصيل خطوات تلك الصبغة.

صبغة شعر بني غامق لإزالة شيب الشعر الأبيض

حناء طبيعية قديمة. كوب من السنبل البري أو طحالب بحرية كوب من ورق الجوز المجفف. كوب من قشر البصل الأحمر. ملعقة كبيرة من بذر رمان مجفف. ملعقة كبيرة من شاي الأسود. نصف لتر من الماء. كوب من عشبة الدباغ المغربية.

صبغة الشعر باللون بني غامق بالحناء