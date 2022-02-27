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صبغة شعر بني غامق لون طبيعي من أول استعمال بمواد طبيعية، تغيير لون الشعر رغبة تريد تحقيقها كل السيدات وخاصة صبغ شعر الغامق بلون راقي وهو لون بني غامق، وخاصة في حالة وجود الشعر الأبيض، أحضرنا لكم صبغة تساعدكم في إزالة الشيب الشعر الأبيض من الاستخدام الأول كما إنها وصفة طبيعية تقوي الشعر وتعمل أيضاً على تكثيف الشعر وزيادة حجمه لأنها تحتوي على مواد طبيعية 100%، بدون اكسجين وصبغات كيميائية تتلف الشعر وتجعله هايش ومقصف سنتخلص من كل ذلك في تلك الصبغة الطبيعية باللون البني الغامق.
صبغة شعر بني غامق من أول استعمال لن تحتاج منك مجهود كبير، ولكن احرصي على أن يكون شعرك نظيف تماما قبل استعمال الصبغة حتى يأخذ الشعر اللون بسرعة، فهي وصفة لكي تحصلي على لون بني جميل بدون اكسجين فتابعوا معنا بالتفصيل خطوات تلك الصبغة.
صبغة شعر بني غامق لإزالة شيب الشعر الأبيض
- حناء طبيعية قديمة.
- كوب من السنبل البري أو طحالب بحرية
- كوب من ورق الجوز المجفف.
- كوب من قشر البصل الأحمر.
- ملعقة كبيرة من بذر رمان مجفف.
- ملعقة كبيرة من شاي الأسود.
- نصف لتر من الماء.
- كوب من عشبة الدباغ المغربية.
صبغة الشعر باللون بني غامق بالحناء
- ضعي كل مكونات فيما عدا الحناء والدباغ ويضاف عليهم الماء وترفع تلك المكونات على النار، وتترك حتى تأخذ لون أسود غامق ثم تصفى تلك مكونات ونأخذ الماء الأسود ويضاف إلى الحناء مع الدباغ.
- كمية الحناء تضاف على حسب طول وثقل وكثافة الشعر، يضاف الماء إلى الحناء بالتدريج حتى يكون قوام كريمي خفيف.
- تغطى الحناء وتترك لتختمر وتثقل لمدة يوم حتى يصبح لونها غامق، باقي كمية الماء الأسود يوضع في بخاخ ويرش به فروة الرأس بعد عمل الحناء حتى تثبت به لون صبغة بني الغامق.
- يغسل الشعر ويجفف حتى يكون رطب فقط، ثم تطبق عليه الصبغة البني من الجذور حتى الأطراف وتترك على الشعر لمدة أربع ساعات أو خمس ساعات حتى تتماسك الحناء في الشعر وتعطي لون بني غامق كمل ترغبين، يتم غسل الشعر بالماء والشامبو واستمتعي بلون شعر بني غامق، وكل يوم رشي شعرك بالماء الأسود ليثبت اللون على شعرك لفترة طويلة.
- كلما كررت وصفة صبغة شعر بني غامق ستتخلصي من شيب الشعر الأبيض ويثبت معك اللون أكثر على الأقل تكرارها مرتين في الشهر.
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