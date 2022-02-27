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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة الشوفان للتخسيس وحرق الدهون في رمضان وبمكونات بسيطة والطعم تحفة - ثقفني
تعتبر طريقة عمل كيكة الشوفان في المنزل من الحلويات اللذيذة والصحية والمشبعة ، حيث يحتوي دقيق الشوفان على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لكى ينمو الإنسان ، وتعد كعكة الشوفان من الحلويات الفورية التي تتميز بمكونات بسيطة ويمكن الاستمتاع بها في البيت خاصة مفيد للأطفال ، نقدم لك كعكة شوفان لذيذة وكل ذلك يكون خطوة بخطوة
مكونات كيكة الشوفان
- 1 كوب شوفان.
- 1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض.
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة قرفة.
- 1 1/2 كوب ماء ساخن.
- 2 كوب سكر بني.
- 1 كوب فقط ربع سكر أبيض.
- ¼ كوب كريمة مخفوقة.
- 1 كوب زبيب.
- 2 بيض.
- 1 كوب ناقص ربع زبدة.
طريقة عمل كيكة الشوفان
- نأخذ وعاء عميق ونضع فيه الماء الساخن والشوفان ونتركه يبرد.
- نأخذ وعاء آخر ونضيف الزبدة والسكر البني والسكر الأبيض ونخلط جيداً.
- أضف البيض والدقيق ومسحوق الخبز والفانيليا والشوفان والقرفة إلى وعاء واخلط المكونات جيدًا باستخدام خلاط كهربائي أو يدوي حتى يتم الحصول على قوام جيد ومتماسك.
- قومي بتجهيز الفرن أي قومي بتسخينه قبل وضع الكيكة بداخله واتركيه حتى يصل إلى درجه حراره متوسطه و قومى بوضعها داخل الفرن
- بعد ذلك قومى بوضعها في وعاء فمتى بدهنة بالزيت وضعيها داخل الفرن لمدة ٢٠ دقيقة فقط.
- والخطوة التالية بعد ذلك اجرجيها من الفرن وقومي بتقطيعها وهى ساخنة واتركيها بعدها تهدأ وقومى يتناولها.
- كما أنه بكل سهولة يمكنك تناول هذه الكيكه مع المشروبات الساخنة فهي تحتوى على سكريات قليله للغايه ولن تسبب أي دهون أو سمن في أحد مناطق الجسم على عكس الكيكه الأخري.
- أجعليها دائما هي البديل لكى تتمكن من خسارة الدهون الزائدة في الجسم.
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