طريقة تحضير كيكة الشوفان للتخسيس وحرق الدهون في رمضان وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

تعتبر طريقة عمل كيكة الشوفان في المنزل من الحلويات اللذيذة والصحية والمشبعة ، حيث يحتوي دقيق الشوفان على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لكى ينمو الإنسان ، وتعد كعكة الشوفان من الحلويات الفورية التي تتميز بمكونات بسيطة ويمكن الاستمتاع بها في البيت خاصة مفيد للأطفال ، نقدم لك كعكة شوفان لذيذة وكل ذلك يكون خطوة بخطوة

مكونات كيكة الشوفان

1 كوب شوفان.

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

1 1/2 كوب ماء ساخن.

2 كوب سكر بني.

1 كوب فقط ربع سكر أبيض.

¼ كوب كريمة مخفوقة.

1 كوب زبيب.

2 بيض.

1 كوب ناقص ربع زبدة.

طريقة عمل كيكة الشوفان