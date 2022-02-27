علاج الكحة وطرد البلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بوصفة سهلة من مطبخك

طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة قد نعالجه في كثير من الأحيان بالوصفات الطبيعية، وذلك لأن هذه الوصفات قد تكون فعالة لعلاج الكثير من المشكلات الصحية بدلا من اللجوء إلى العلاجات التي يدخل فيها كثير من المواد الكيميائية، واليوم نتحدث عن مشروب طبيعي يعمل على علاج الكحة وتقوية المناعة وطرد البلغم بطريقة فعالة.

طرد الكحة والبلغم

قد تزداد الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء مما يسبب هذا في نقص المناعة ومشاكل أيضا في الجهاز الهضمي، وهنا يلجأ المريض للعلاج بالعلاج التقليدي للبرد، وبالرغم من أنها تخفف أعراض البرد إلا أنها تسبب مضاعفات أخرى، لذلك أعددنا لكم من خلال السطور القادمة المشروب السحري، وهو الحليب بالكركم، الذي يحتوي على مادة الكركمين التي تقوي جهاز المناعة، وتجعله يقاوم جميع المشاكل الصحية مثل نزلات البرد والتهابات المفاصل وغيرها.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

للحماية من نزلات البرد والتعرض لضعف تقوية الجهاز المناعي وتعرض الجسم لكثير من الأمراض يجب علينا مراعاة الآتي:

أخذ الإجراءات الاحترازية بالبعد عن المصابين بنزلات البرد، وذلك لأن الوقاية خير من العلاج.

يجب عدم التدخين والبعد عن المدخنين لكي لا نتعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي.

منع استخدام الأدوات الشخصية التي يستخدمها المريض بدور البرد.

شرب الماء الكافي.

يجب علينا تناول الأغذية الصحية.

كما يجب علينا أن نأخذ قسط وافر من النوم.

فوائد الكركم والحليب