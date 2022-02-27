انقذي اسنانك من الستوس.. اليكي أسرع طرق لتبييض الاسنان وتساقط الجير والاصفرار والتسوس نهائيا

تبييض الأسنان هو رغبة كل شخص فينا حيث أن الجير الموجود على الأسنان يتسبب في تغير شكلها ولونها بقدر كبير، وهذا التغير يكون نتيجة إلى تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة من الصبغات المؤثرة على شكل الأسنان الكامل، وبعيدا عن الوسائل المعروفة وعي استخدام المنتجات الموجودة في الصيدليات فقد يكون الحل الأمثل هو استخدام الوصفات الموجودة في المنزل حتى يتم التخلص من طبقة الجير وتصبح الأسنان نظيفة ولامعة وخالية من البقع التي تتواجد عليها وتؤثر على جمال الشخص بشكل كبير

الملح لتنظيف الأسنان من الجير

يتم استخدام الملح من أجل التخلص نهائيا من الجير الموجود على الأسنان والقضاء على البكتيريا والجراثيم الموجودة في الفم بشكل كبير، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية في التحضير:

يتم خلط ملعقة من الملح في كوب من الماء

ثم البدء في المضمضة به حتى يتم القضاء على البكتيريا الموجودة في الفم وعلى الأسنان.

كما يتم القضاء على جميع آلام اللثة التي تصيب الفم ويتم القضاء على جميع الروائح الكريهة والغير مستحبة التي توجد في الفم.

ومن الممكن أن يتم وضع كمية من الملح على فرشاة الاسنان ومن ثم العمل على فرك الاسنان بها.

وبهذه الطريقة تتمكن من الحصول على اسنان نظيفة وخالية من البقع المتراكمة عليها والحصول على أسنان لامعة وخالية من الاصفرار.

بيكربونات الصوديوم لتنظيف الاسنان

من الأفضل أن يتم التخلص من جميع الاوساخ الموجودة على الاسنان باستخدام بيكربونات الصوديوم، حتى يتم الحصول على أسنان نظيفة وخالية من البقع والاصفرار الموجود فيها، وهذه الوصفة تتمثل في التالي: