الكريم المعجزة من الصيدلية لتبييض الجسم والتخلص من سواد السنين جربيه فورا

الكريم المعجزة من الصيدلية لتبييض الجسم نستطيع القول بأن هذا الكريم قد اثبت فاعليته في الاستخدامات التجميلية بشكل عام وهذا مع تعدد الوصفات المستخدم بها كريم البانثينول سواء لتنعيم الشعر او إطالة الأظافر إلى جانب قدرته على ترطيب البشرة والجسم والعمل على تفتيح هم وإزالة مختلف التصبغات عبر استخدام الكريم بطريقة متواصلة وهذا باتخاذ إحدى أنواع بانثينول المناسبة وهذا بتوفر ثلاث انواع والتي من بينها بانثينول الذي يستخدم للمناطق الحساسة والآخر الذي يضم فيتامين E ونوع ثالث خالي من الكورتيزون بنسب 2% ويمكنك الاختيار من بينهم تبعًا لطبيعة المشكلة لديك.

الكريم المعجزة من الصيدلية لتبييض الجسم

تتوفر العديد من الفوائد والاستخدامات العامة لهذا الكريم والتي تضم كل من الآتي

يمتلك خصائص فعالة في ترطيب الجسم والبشرة ومنع فقد البشرة للمياه المتواجدة بداخلها.

يقلل من نسب تعرض الجسم والبشرة للجفاف والعمل على حفظ رطوبتها من مختلف العوامل المؤثرة خارجيًا.

كما يساعد في تفتيح البشرة بشكل أفضل مع مداومة الاستخدام وهذا الأنواع التي تحتوي على فيتامين E.

بشكل أفضل مع مداومة الاستخدام وهذا الأنواع التي تحتوي على فيتامين E. حيث يمكن استخدامها لأصحاب البشرة الحساسة وهذا لمدى امانه على البشرة ويقلل من نسب تحسسها.

يقضي على الهالات السوداء و مناطق الاسمرار التفرقة داخل الجسم.

حيث يمنع حدوث احتراق للبشرة وتغيير لونها.

وهذا لامكانية استخدامه كطبقة عادلة تقوم بحماية البشرة من أشعة الشمس.

من الاستخدامات الجانبية وهي القدرة على استخدامه كعلاج لالتهابات البشرة وتقليل حدة تهيجها وأماكن احمرارها.

كما يعد علاج فعال يعمل على رفع نسب التئام الجروح ومعالجتها بشكل سريع.

طريقة استخدام كريم التفتيح بشكل صحيح



نقوم بتنظيف البشرة والأماكن المتواجد بها اسمرار بداخل الجسم بشكل عام وتجفيفها بواسطة إحدى الفوط القطنية جيدًا.

ثم نقوم بوضع هذا الكريم بكميات مناسبة على هذه الأجزاء والقيام بتوزيع عبر اتخاذ عدة حركات دائرية لتسهيل عملية امتصاص الكريم.

يمكن تركه على البشرة قبل َصع المكياج او القيام بغسله بعد مدة تبلغ 15 دقيقة.

حيث ينصح بعدم استخدامه بشكل مباشر عند التعرض للإشعاع الشمسي وهذا لامكانية تفاعل الكريم بفعل الحرارة وزيادة معدلات تصبغ البشرة.

لا ينصح باستخدام هذا الكريم للأفراد الذين تكون نوعية بشرتهم دهنية وهذا لرفع معدلات الرطوبة وأفراد الزيوت بداخله.

كما يعد أكثر الكريمات المناسبة لأصحاب البشرة الجافة والعادي.

بانثينول كريم لتفتيح الوجه

الوصفة التالية من أفضل الوصفات لترطيب وتفتيح الوجه، حيث تتكون من 3 كريمات فعالة في الحفاظ على الجلد من الجفاف وبأعلى نسبة ترطيب، كما تقوم بتفتيح البشرة بشكل خيالي، إليكم طريقة الاستخدام:

يتم خلط مقدار متساوٍ من كريم البانثينول مع كريم الجلسرين والكرباميد، وبهذا تكون جاهزة للاستخدام.

وتعد هذه الوصفة من أفضل وصفات التفتيح لكونها لا تتضمن مكونات طبيعية يمكن أن تتفاعل بشكل سيء مع البانثينول.

أسباب اسمرار البشرة

هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء اسمرار البشرة ونذكر منها الآتي: