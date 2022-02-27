ضاع عمرنا ونحن نعمل محشي الكوسا غلط قوري أكثر من ٥ كيلو بسرعة الصاروخ بدون مقورا في دقائق

تعتبر الكوسا من الخضروات التي يحبها الكثير من الأفراد، وخاصة محشي الكوسا الذي يعتبر من ألذ أنواع المحشي، ولكن تجد كثير من السيدات وربات المنزل صعوبة في تقوير الكوسا حيث أنها تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال كيف يمكنك إعداد محشي الكوسا وبكمية كبيرة في أقل وقت.

مكونات محشي الكوسا

والآن سوف نوضح لكم مكونات المحشي والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي معظم المنازل.

5 كيلو من الكوسا.

عدد 2 من البصل المفروم

الحشو حسب الرغبة.

سكينة رفيعة وصغيرة الحجم قليلا.

كوبان من عصير الطماطم.

طريقة تحضير الوصفة

وبعدما تعرفنا إلى مكونات محشي الكوسا سوف نوضح لكي كيف إعداد محشي الكوسا أو الباذنجان في أسرع وقت وبكميات كبيرة.

حيث أنه في البداية نحضر وعاء ونضع به الكوسا نغسلها جيدا، ثم نقوم بتقوير الكوسا باستخدام السكين أو مقورا التفاح والذي يعتبر هو سر الوصفة حيث يساعد على تقوير الكوسا بطريقا سريعة.

ونقوم بإزالة الرأس العلوية للكوسا.

نحضر وعاء ونضع على النار ونضيف به البصل المقطع حتى يصبح لونه ذهبي مع القليل من الزيت ثم نضيف بعد ذلك عصير الطماطم.

ثم نضع الحشو ونضيف عليه قطع البصل بعد تحميره وعصير الصلصلة.

نحضر وعاء عميق، ثم نرص محشي الكوسا، ونضع كمية مناسبة من الشوربة ثم نضع المحشي على نار هادئة ونتركه لمدة 45 دقيقة وبألف هنا.

فوائد تناول الكوسا