طريقة عمل الهيطلية الشامية بالمنزل من أجمل حلويات بلاد الشام

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الهيطلية الشامية، تعد الهيطلية من الأكلات اللذيذة المحببة لجميع الفئات العمرية وهي تحتوى علي مكونات سهلة وبسيطة يمكن أعدادها بطريقة بسيطة في المنزل.

طريقة عمل الهيطلية الشامية بالمنزل

الهيطلية تعد من الأكلات السورية يقوم بإعدادها السوريين في مجموعة كبيرة من المناسبات الاجتماعية ويمكن أيضا إعدادها في جميع فصول السنه.

وحلوى الشام من أنواع الحلويات اللذيذة التي يحبونها في بلاد الشام وكما تمتاز أيضا بسرعة تحضيرها فهي لا تتجاوز الربع ساعة.

ويحتوي الطبق منها على نسبة من السعرات والدهون المشبعة وفي هذا المقال سوف نتناول مكونات وطريقه تحضير الهيطلية الشامية.

وصفة لإعداد حلوى الهيطلية الشامية مثل المحلات

مكونات الهيطلية الشامية

اربع أكواب من اللبن.

كوب ونصف من القطر المحضر مسبقا.

اثنان معلقة كبيرة من السكر المطحون.

ربع معلقة كبيرة من المستكة الناعمة.

ربع كوب من النشا.

معلقة كبيرة من الفستق الحلبي.

اثنان معلقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير الهيطلية الشامية

نقوم بإحضار وعاء عميق ونبدأ بتذويب النشا في الماء ويتم وضعهم علي النار الهادئة مع التقليب المستمر. نقوم بإضافة البن السائل والسكر إلى مزيج النشا المعد سابقا ثم يتم تحريكهم سويا باستمرار. نترك الخليط السابق علي نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة مع التقليب المستمر للحصول على مزيج متماسك. نضيف المستكة الناعمة وماء الورد ويتم تقليبهم جيدا لمدة ثلاث دقائق. تصب الهيطلية في أطباق التقديم ونتركها حتي تبرد تماما ثم يتم نقلها إلي الثلاجة. يتم سكب القطر علي الأطباق حسب الرغبة ويتم تزيين الحلوى بالمكسرات بعد وقت من تبريدها.

أهم النصائح الصحية لإعداد الهيطلية

من الأفضل استبدال القطر بشراب العسل أو شراب القيقب لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل.

نقوم بإضافة المكسرات المفيدة مثل الفستق الحلبي فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات.

إضافة جوز الهند والقرفة لأنها تمنح المأكولات طعم لذيذ وفوائده كثيرة.

استخدام الحليب منزوع الدسم أو خالي الدسم.

ملحوظة: يمكننا أيضا سكب الهيطلية في صينيه من البايركس وبعد أن تتماسك في الثلاجة وبعد تماسكها يمكن قطعها إلي قطع مربعات متوسطة الحجم وكما يمكننا أيضا وضع الآيس كريم عليها إذا توفر ويمكننا أيضا تزيينها بجوز الهند حسب الرغبة.