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عمر شويل - جدة تحضير قطع دجاج كنتاكي مثل المطعم بقرمشة لذيذة ورائعة بمذاق مميز ولذيذ فالدجاج المقلي يعتبر من أكثر الاكلات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال الصغار، يتميز الدجاج المقلي بسهولة تحضيره وبمكوناته البسيطة، فبدلا من أن تقوم بشراء الدجاج من المطاعم يمكنك أن تقوم بتحضيره في المنزل بنفس مذاق المطاعم.

تتميز وجبة دجاج كنتاكي بطعمها المميز والكثير من الأشخاص وخاصة الأمهات يبحثون عن طريقة عمل دجاج كنتاكي بمكونات بسيطة وطرق سهلة ومجربة في المنزل لكي يسعدوا قلوب أطفالهم بالوجبة التي يفضلونها، ومن خلال هذا المقال المميز سوف تعرض لكم طريقة من افضل واسهل الطرق لتحضير دجاج كنتاكي في المنزل.

مكونات عمل دجاج كنتاكي في المنزل

مكونات عمل الدجاج المتنامي سهلة كتير وسوف تجدها في كل بيت ومطبخ وكل ما عليكم فعله هو معرفة المكونات التالية:

٤ملاعق بابريكا كبيرة.

٢ ملعقة فلفل ابيض كبيرة.

٢ ملعقة ثوم كبيرة ويكون باودر.

ملعقة زنجبيل كبيرة ويكون مطحون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة ملح كرفس كبيرة.

ملعقة فلفل اسود كبيرة.

نص ملعقة بردقوش.

نص ملعقة زعتر كبيرة.

كمية بسيطة ملح.

٢ بيضة.

كمية بسيطة دقيق.

نصف كوب حليب.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

تقوم بوضع الدجاج في البهارات الحافة قليلا ثم تقوم بتقليبهم.

تقوم برفع الدجاج من البهارات الحافة ثم نضعها في الحليب مع البيض.

بعد ذلك تقوم بتكرار نفس الخطوة السابقة وتضعها في البهارات الحافة ثم تبدأ في تقليبهم جيدا.

تقوم بإحضار مقلاة وتضع بها كمية مناسبة من الزيت ثم تضع بها الدجاج ونتركه في الزيت ٨ دقائق.

ثم تقوم بقلي كل قطع الدجاج على شكل دفعات حتى تنتهي من كل الكمية التي قمت لتجهيزها.

طريقة عمل الارز الريزو

يمكنك أن تقوم بعمل الارز الريزو ليكون بجانبي دجاج كنتاكي، ومن أهم مكوناته الكاري ومجموعة من البهارات وطريقة التحضير هي: