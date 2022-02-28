ألذ بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات الشهية والصحية بكل سهولة وأفضل من محلات الحلويات

البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات الشرقية والتي تنتشر في كل أرجاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة والمتنوعة لعمل البسبوسة وذلك مثل بسبوسة بالقشطة، أو بسبوسة سادة، أو بسبوسة بالفول السوداني، أو بسبوسة السميد وغيرها الكثير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل، لعمل ألذ وأحلي بسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات.

طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات ومكوناتها

المكونات

كوبان من مسحوق البسبوسة.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبتين من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

مكسرات حسب الرغبة.

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير