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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش بشكل طبيعي وسريع بديل المايكروبليدنج، إليكي سيدتي وصفتين لتكثيف وإطالة الحواجب والرموش حيث يمكنك تحقيق هذا في المنزل بهذه الوصفات، سنحتاج إلى البصل فهو يحسن إنتاج انسجة الكولاجين اللازمة لنمو الحواجب والرموش كما أنه يقوي بصيلات شعر الحاجبين والرموش، كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو غني بفيتامين ه مما يساعد شعر الحاجب على النمو بشكل أسرع وأكثر سمكاً.

وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

حبة بصل أحمر صغيرة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

بضع قطرات من فيتامين ه.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ حبة البصل وقشرها لإزالة القشرة الخارجية ثم قم بنشرها باستعمال مقشرة ناعمة لاستخراج مبشور البصل، وبعد ذلك قم بتصفيته بإستخدام مصفاة لكي تحصل على عصير البصل وضعه في وعاء مناسب، وبعدها أضف إليه الفازلين الطبي ثم ضع الوعاء في حمام مائي ساخن أو ضعه على نار هادئة جداً وأبدأ في خلط المكونات، استمر في الخلط حتى يذوب الفازلين في عصير البصل وبعد ذلك أضف إلى المزيج زيت الزيتون وقطرات فيتامين ه وامزج جيداً.

بعد ذلك اسكبي المزيج في جرة صغيرة باستخدام فرشاة الماسكارا أو الأعواد القطنية طبقي هذا المزيج، ضعيه على الحاجبين قبل الذهاب إلى النوم وعند الاستيقاظ امسحى حاجبيك وإذا قمت بتطبيقه خلال النهار، يجب تركه على حاجبيك لمدة 6 ساعات على الأقل وللحصول على نتائج سريعة استخدم هذا المزيج يومياً، يمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

حبة بصل أحمر صغيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

بضع قطرات من فيتامين ه.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ابشر حبة البصل بعد تقشيرها باستخدام مبشرة لاستخراج مبشور البصل ثم ضعه في إناء معدني مع إضافة زيت الزيتون، ثم ضع الإناء على نار هادئة جداً واستمر في تسخين الخليط لمدة 3 دقائق، حتى يمتزج مبشور البصل مع زيت الزيتون مع تجنب حرقة، وفي وعاء قم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة مع إضافة قطرات فيتامين ه ثم تمزج قليلاً.

وبعد ذلك أحفظ الزيت في جرة صغيرة وبنفس طريقة تطبيق الوصفة الأولى طبقي هذا الزيت قبل الذهاب إلى الفراش، طبقه على حواجبك ورموشك مع تجنب دخول هذا الزيت في عينيك وعند الاستيقاظ اغسله بالماء، يمكنك تطبيق هذه الوصفة يومياً وستحصلين على نتائج ممتازة من الأسبوع الأول من الإستخدام، ستحصلين على رموش طويلة وحواجب كثيفة بشكل لا يصدق.