بكيلو حليب فقط أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في الخلاط بطعم أحلي من الجاهز مش هتشتريه من برة تاني

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب من الطرق الممتازة والتي تساعد في إنتاج أفضل نوع من أنواع الزبدة البلدي المتميزة سهلة التحضير والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بإعداد أشهى الوجبات التي تكون في حاجة إلى استخدام مكون الزبدة البلدي وأهم تلك الوصفات الفطائر والمعجنات، مع العديد من أنواع الحلويات الشرقي والتي تتطلب مكون الزبدة البلدي المميز، ومن خلال ما يلي نعرض أهم الوصفات التي تساعد في عمل أفضل نوع من أنواع الزبدة البلدي المتميزة.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

طريقة عمل مكون الزبدة الفلاحي بكوب واحد فقط من الحليب من الممكن أن تتم باتباع خطوات بسيطة، وهذه الخطوات تعد أساسية لعمل الزبد بأقل تكلفة وأقل مكونات، ومن خلال الآتي نوضح المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة من الحليب ومن المكونات الأخرى لعمل أفضل نوع من أنواع الزبد سهل التحضير والاستخدام في المنزل.

مكونات عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

من بين أهم المكونات التي من الممكن ن تحتاجها ربة البيت للحصول على الزبد بطريقة سريعة ومضمونة النجاح ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كوب من مكون الحليب البقري كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من الليمون.

زجاجة فارغة.

وعاء ملائم.

مكعبات من الثلج.

خطوات عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

من الممكن عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب مع اتباع الخطوات الآتية:

تقوم ربة المنزل باستعمال الحليب وهذا ما يكون بوضعه في زجاجة ملائمة مع الليمون مع إحكام الغلق التام للزجاجة.

يتم ترك الزجاجة بدرجة حرارة الغرفة حتى يقطع اللبن تماما.

قومي بالرج الجيد للمكونات حتى تحصلي على اللبن متكتل ويوضع في وعاء ملائم.

ضعي الثلج مع الحليب المتخثر وعليك التقليب المستمر، والتقليب يساعد في الحصول السريع على المكونات الدهنية متكتلة وفصل السوائل تماما عن الزبد الطبيعي المتكتل بين سوائل الحليب.

التصفية التامة للزبد ومن ثم يتم تشكيلها إلى كرات تستعمل عند الحاجة.

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بتخزين الزبد باستعمال وعاء محكم الغلق.

يمكنك الحصول على الزبدة الفلاحي بسهولة في المنزل باستخدام الحليب فقط تحصلين على ثلاثة كيلو من الزبدة الفلاحي بكل سهولة عند استخدام كوب من الحليب وقد وضحنا شرح استخدام هذه الطريقة التي يمكنك الحصول منها على كميات كافية من الزبدة الفلاحي بكل سهولة وفي وقت قصير جداً تحصلين على ٣ كيلو زبدة فلاحي عند استخدام نفس الطريفة مثل المطاعم