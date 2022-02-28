طريقة كيك مبروشة المربى باستا فلورا ألذ كيك مع القهوة

طريقة حلى مبروشة كيك باستا فلورا من أنواع الحلويات سهلة وسريعة التحضير الشهية ولذيذة ويحبها الكبار والصغار، فهي في شكلها ومكوناتها تشبه التارت ولكن تعد بطريقة أبسط وأسهل من التارت، ويطلق عليها في بعض الدول كيك الباستا فلورا وتتكون المبروشة من طبقة من العجين وتغطى بالمربى ويبرش عليها كمية من عجين لذلك أطلق عليها اسم المبروشة أو كيك مربى وتقدم مع القهوة أو الشاي في الصباح للإفطار، لذا سنقدم لكم خطوة بخطوة طريقة عمل الباستا فلورا مبروشة شامية حلويات يحبها الكبار والصغار والتي تقدم كوجبة حلويات لا مثيل لها كيك القهوة اللذيذة

حلى مبروشة تارت باستا فلورا كيك مربى

نحتاج إلى عدد 2 كوب ونصف الكوب من الدقيق. عدد 3 بيض بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب سكر أبيض. نصف كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. مربى كوب صغير أو على حسب رغبتك نوع مربى مشمش أو فراولة.

خطوات عمل مبروشة المربى الباستا فلورا

يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا ويضاف عليها الزبد طرية ولابد من أن تكون بدرجة حرارة المطبخ، وتقلب مكونات معا بالمضرب كهربائي.

ثم نضيف الدقيق المنخول مع بيكنج بودر ورشة ملح الصغيرة وتعجن مكونات التارت معا حتى تتكون عجينة طرية غير لاصقة باليد بلون فاتح جميل.

تحضر صينية دائرية وتدهن بالزبدة ويفرد عليها 3/4 عجينة مبروشة ويترك الربع الأخير في المجمد أو الفريزر بعد أن يلف بقطعة من النايلون لتتجمد وتتماسك.

ثم تفرد العجينة في صينية مدهونة بالزبدة ويفرد عليها المربى ولابد من أن تغطي المربى وجه المبروشة تماما، ثم تأتي بباقي عجينة في الفريزر وقومي ببشرها على وجه المربى.

أو يمكن طريقة أخرى لعمل المبروشة بدلا من بشر العجينة يمكن فردها وتقطيعها على شكل مستطيلات طويلة وتفرد على وجه الباستا فلورا على المربى وتزين بالشكل الذي ترغبين فيه.

ثم سخني الفرن على حرارة متوسطة وعندما يسخن الفرن ادخلي صينية المبروشة كيك تارت الباستا فلورا بالمربى الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ عجينة على الوجه لون ذهبي.

ثم اخرجي المبروشة من الفرن وتقطع وهي ساخنة وتترك حتى تبرد ثم تقدم تارت باستا فلورا بالمربى لذيذة الطعم شهية.

كيك باستا فلورا بالتفاح حلى مبروشة التفاح المكرمل

الباستا فلورا أو المبروشة من حلويات الغربية التي تعد بطرق مختلفة حيث تحشى بالتمر أو بالشوكولاته ولكنها في الأصل تعد بالمربى وذلك سر طعمها الشهي للغاية، الذي يحبه الأطفال والكبار ولها قيمة غذائية عالية وسنعدها معكم بالتفاح المكرمل اللذيذ لتكون أقرب وصفة لتارت تفاح.

مكونات باستا فلورا مبروشة بالتفاح المكرمل