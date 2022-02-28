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عمر شويل - جدة اسهل طريقة لتحضير الهريسة بخطوات بسيطة مرمله وطرية مثل الجاهزة بكل أسرارها - ثقفني
الهريسة تعد هذه الحلوى المصرية من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك و في المناسبات الاحتفالات وهذا لأنها من أسهل وأسرع الحلويات، ولذلك يفضل الامهات دايما تحضيرها بدلاً من البسبوسة لأنها من الحلويات المضمون نجاحها جداً بعكس البسبوسة، وسنقدم لكم الطريقة الأصلية لتحضير الهريسة بكل أسرار الحلواني مرملة وطرية مثل الجاهزة وأحلى بكثير.
مقادير الهريسة
الهريسة من الحلويات الشرقية المميزة جدًا وهذا لأنها تتميز بقوامها الطري المرمل و اللذيذ و المكونات هي:
- 3 أكواب من السميد الناعم.
- كوب من السكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب وربع من الماء او حليب.
- 2 ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.
- نصف كوب من الشربات البارد للعجين.
- 2 كوب من الشربات الساخن.
- ربع كوب من السمن البلدي.
- فستق للتزين.
- كوب من الشربات الساخن.
طريقة تحضير الهريسة
- في البداية نقوم بوضع 3 أكواب من السميد في وعاء كبير.
- ثم نضيف عليها كوب من السكر و ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- بعد ذلك نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضهم لكي يختلط.
- نضيف عليهم نصف كوب من الشربات على السميد ثم نضيف ملعقة وربع من الماء على الخليط.
- نقوم بسكب السميد حتى يختلط المكونات.
- ويختفي أثر الشربات مع خليط الهريسة.
- نحضر صينية مقاس 30 سم ونقوم بتوزيع ملعقتين من الطحينة داخل الصينية هذه الخطوة ستجعل الهريسة مقرمشة ولون مميز و لا تلتصق.
- بعد ذلك نقوم بسكب خليط الهريسة في الصينية و نوزعها ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- نأتي بالفستق ونقوم بتوزيعه على وجه الخليط ونقوم برصة بشكل منتظم.
- ندخلها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 درجة في الرف السفلي، لا تقومي بتشغيل الفرن، حرارة الفرن ستجعلها تأخذ لون ذهبي.
- بعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن ونقوم بتقطيعها إلي قطع متوسطة الحجم ومتساوية وندخلها الفرن مرة أخرى لكى تكتمل تسويتها لمدة 10 دقائق أخرى ونضعها في الرف السفلي.
- نخرجها من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات الساخن على الهريسة ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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