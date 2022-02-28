كنز رباني.. ماسك النشا للتفتيح السريع للوجه والجسم ووداعا لكل كريمات التبيض لبشرة بيضاء كالثلج

البشرة البيضاء واحدة من اهداف الكثير من النساء، ودائما ما نجد الكثير منهن يرغبن في الحصول على بشرة بيضاء صافية عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية وذلك لأن الوصفات الطبيعية تكون فعالة في تبيض البشرة ولا تسبب أي آثار جانبية على البشرة نتيجة استخدامها، وتعد النشا أحد المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها بكثرة في الوصفات الطبيعية وذلك نظرًا الي أهميتها للبشرة، خلال السطور القادمة سنعرض طريقة تفتيح البشرة والتخلص من البقع السمراء باستخدام النشا وبعض المكونات الطبيعية الأخرى.

خلطة النشا وماء الورد لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد

النشا من افضل المكونات الطبيعية التي يمكن وضعها على البشرة دون أن تسبب اي ضرر او حساسية في البشرة وللنشا العديد من الخصائص التي تجعلها من افضل المكونات الطبيعية للبشرة فهي ترطب البشرة بشكل كبير وتعمل على شد الجلد وبالتالي تقلل من التجاعيد، وتفتح البشرة وتخلص البشرة من آثار الشمس عليها، كما أن النشا تنظم افراز المسام للدهون وبالتالي التقليل من الحبوب الدهنية وتعمل على تقليل حجم المسام في البشرة ويمكن تحضير وصفة النشا وماء الورد يجب اتباع الاتي:-

يتم خلط معلقة من النشا مع ربع كوب من ماء الزهر الطبيعي ويقلب كل منهم حتى تذوب النشا تمامًا.

يرفع الخليط على نار هادئة ويضاف عليه معلقة لبن مجفف ويقلب.

يتم التقليب حتى يصبح قوام الخليط ثقيل وبعد ذلك يرفع من على النار.

يترك الخليط يبرد وبعد ذلك يتم توزيعه على البشرة ربع ساعة حتى يجف.

يتم فرك الخليط من البشرة وشطفها.

ماسك النشا والزبادي لتبيض البشرة السمراء.

ماسك النشا مع الزبادي من افضل الماسكات التي تعمل على تبيض البشرة وتشد البشرة وتجعل مظهرها نضر وصحي، ويتم تحضير الخليط عن طريق خلك معلقة من الزبادي مع معلقة من النشا ويقلبان معا، ويمكن إضافة معلقة من الليمون ولكن ليس لأصحاب البشرة الحساسة، وبعد ذلك يتم وضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك عشر دقائق حتى ينشف وتشوف البشرة بماء فاتر.