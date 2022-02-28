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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير ميني بيتزا بعجينة هشة وخفيفة واقتصادية بحشوات مختلفة - ثقفني
طريقة تحضير ميني بيتزا بعجينة هشة وخفيفة من المعجنات السريعة و السهلة جدًا التي يمكن تقديمها في الإفطار و العشاء وهذا لأنها من الوجبات الخفيفة على المعدة، كما أنها من الوصفات الاقتصادية جدًا وهذا لأنها لا تحتاج مكونات غالية الثمن أو مكلفة ويمكن التحكم في الحشوات المفضلة لدى أفراد أسرتك يمكنك حشوها باللحم المفروم و الجبن و الدجاج وغيرها من الحشوات، كما تتميز ميني بيتزا عجينتها الهش والخفيف.
مقادير ميني بيتزا
لن يكلفه الكثير ميني بيتزا فهي تتكون من مقادير متوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:
- 3 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 3 معالق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- 3 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 1/4 كوب من الزيت.
- كوب ماء دافىء جدا
حشو ميني بيتزا
- ملعقة كبيرة زيت
- حبة صغيرة بصل مفروم
- ربع كيلو من اللحم المفروم أو سوسيس مقطع مكعبات أو دجاج مقطع مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- حبة كبيرة طماطم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.
- 1/2 كوب جبن المشكل.
- ربع كوب كاتشب.
- كوب جبن موزاريلا مبروش.
طريقة تحضير ميني بيتزا
- في البداية نقوم بإحضار العجينة نأتي بوعاء كبير ونضيف بداخله الدقيق و الخميرة و السكر و الحليب البودر، والبيكنج بودر والملح ونخلط كافة هذه المكونات جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والماء الدافئ ونبدأ في عجن عجينة الميني بيتزا.
- لابد من عجن العجينة لمدة لا تقل عن 5 دقائق على الأقل حتى تصبح ناعمة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كور متوسطة الحجم ومتساوية نقوم بتوزيع القليل من الزيت على وجه قطع العجين لكى لا تتكون طبقة جافة.
- نغطيها ونتركها على جنب حتى تخمر .
- نجهز الحشو نضع طاسة على النار وبها زيت ونضيف البصل المفروم مع التقليب حتى يذوب البصل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم و نشوحها حتى تأخذ اللون البني.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و الطماطم هناك نقلبهم مع بعضهم حتى تسوي اللحم.
- نرفعه من على النار ونضيف الكزبرة و البقدونس ونقلبهم مع اللحم.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة بعد العجن كور متوسطة الحجم.
- نأتي بصينية الفرن ونوزع القليل من الزيت ونقوم برص قطع ميني بيتزا مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نأتي بكوب ونضغط على قطع البيتزا لكي تفرد وتعمل فراغ لتوزيع الحشو.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الكاتشب بالفرشاة على قطع البيتزا.
- ثم نقوم بتوزيع الحشو على ميني بيتزا.
- نضيف الجبن المشكل والجبنة موتزاريلا ويمكن إضافة شرائح زيتون.
- ندخل البيتزا في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الأسفل و تسيح الجبن لمدة من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة.
- ثم نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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