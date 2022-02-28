نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك حبة بطاطس وبيضة حضري ألذ وجبة غداء إقتصادية وسريعة بدون فرن من حلاوتها هتعمليها كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها فلها العديد من الفوائد للجسم كما انه تكلفة شراءها منخفضة ويمكن تحضير البطاطس بأكثر من طريقة, ولكن يفضل الكثير تحضير وجبة خفيفة وسهلة التحضير وغير مكلفة بالبطاطس وتعد وجبة البيض مع البطاطس من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة او وضعها في الفرن بجانب انها مغذية جدا وخلال السطور القادمة سنوضح طريقة تحضير وصفة البطاطس اللذيذة باستخدام حبة واحدة من البيض فقط.

طريقة عمل فطائر البطاطس

مكونات عمل وجبة البطاطس في المقلاة

حبة بطاطس.

بيضة.

بصلة مفرومة.

فلفل أخضر.

نصف معلقة ملح.

نصف معلقة من ثوم بودر.

بصل بودر.

معلقة زبدة.

معلقة زيت.

بقدونس.

طريقة عمل وجبة البطاطس بالمقلاة بحبة واحدة من البييض

البطاطس لها العديد من الفوائد للجسم حيث تحتوي على العديد من الالياف التي تغذي الجسم وتحتوي على العديد من الفيتامينات التي تساعد في تقوية الجسم والحماية من الكثير من الامراض لذلك فوجبة البطاطس تعد من الوجبات المغذية ويمكن تحضيرها بالخطوات التالية:-

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها مربعات وتوضع في كمية من الماء حتى يتم السلق, وتهرس البطاطس جيدا.

توضع كمية من الزيت ويوضع بها كمية من البصل ويتم تقليبها حتى يصبح لونها أحمر ويضاف عليها معلقة من الملح والبصل والثوم البودر, وكمية من عصير الطماطم, وتوضع البطاطس المهروسة عليها, وتقلب ويوضع البيضة وتقلب ويغطي الخليط ربع ساعة.

يتم اضافة البقدونس ويتم تقديم لوجبة مع الخبز الطازج.

طريقة عمل فطائر البطاطس السريعة

البطاطس من الاكلات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وتعد فطائر البطاطسبيضة وحبة بطاطس عمل وجبة غداء اقتصادية في المقلاة من افضل الوجبات حيث يتم هرس كمية من البطاطس ويوضع عليها معلقتين من الدقيق ومعلقة من النشا ومعلقة من الزبدة ومعلقة ملح وبابريكا ومعلقة من البقسماط, وتقلب كل المكونات معا حتى تمتزج ويتم تشكيل البطاطس على هيئة دوائر متوسطة السمك, وتوضع في الثلاجة نصف ساعة, ويتم وضعها في طاسة بها كمية من الزيت حتى يتغير لونها للاصفر