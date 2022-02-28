طريقة تحضير بسكويت جوز الهند في المنزل بمكونات بسيطة

بسكويت جوز الهند بسكويت خفيف ولذيذ الطعم والرائحة، ومن أنواع البسكويت المفضلة الكثير من الأشخاص، يحبه الجميع من الأفراد، ويحبه الأطفال بسبب نكهة جوز الهند الرائعة، ومذاقه الطيب والجذاب، ويرغبون في تناوله مع الحليب الدافئ أو الشاي بحليب، يتناولونه كوجبة فطار خفيفة، أو في أوقات مختلفة من اليوم، ويمكن في العشاء قبل النوم لأنه خفيف وجميل، ويأخذه الطلبة معهم في المدارس بدلًا من شراء أكياس البسكويت الجاهزة، حيث يتميز بطعم جميل ومحبب بالنسبة لهم، وعند خبزة وتحضيره يعطي رائحة المخبوزات الجميلة في المنزل، يرغب الأطفال في اللعب بالعجينة وتحضيره في المنزل مع أمهاتهم، ويحتوى بسكويت جوز الهند على قيم غذائية هامة للجسم، وهو من المسليات اللذيذة والخفيفة على الجهاز الهضمي، كما أنه خفيف السكر بالنسبة لمرضى السكر الذين يمتنعون من الكثير من الحلويات، ويمكن تحضير بسكويت جوز الهند كنوع من أنواع تجهيزات عيد الفطر المبارك، لذلك يقوموا بالبحث عن طريقة تحضيره وعمله في المنزل بدون تكلفة باهظة.

مكونات عمل بسكويت جوز الهند في المنزل

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوبان من الزبدة، وفي حالة استخدام السمنة نستخدم كوب ونصف فقط.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

أربعة بيضات.

ملعقتين صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

كوبان من جوز الهند الناعم.

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند في المنزل